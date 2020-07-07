***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2020 10:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. İş Bankası A.Ş. 4.875.744,59 % 0,000903 % 0,066384 % 59,384179
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855515
BIST
11:49117.971
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -514,73
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
11:496,8684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0082
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8684
En Düşük
6,8524
11:497,7392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0272
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7360
11:49392,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,02
|Açılış
|: 392,73
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|13.376.841
|% 10,00
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|PKENT
|206,70
|3.567.901
|% 9,25
|
|KUYAS
|2,93
|48.681.486
|% 8,92
|
|AKENR
|2,08
|70.543.255
|% 7,77
|
|BJKAS
|3,23
|229.609.449
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|24.748.681
|% -7,92
|
|KRTEK
|3,97
|5.263.210
|% -7,03
|
|KRDMA
|4,24
|8.112.560
|% -6,81
|
|GEREL
|5,79
|16.095.583
|% -6,16
|
|EKGYO
|2,16
|1.609.360.060
|% 0,93
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|GARAN
|8,32
|736.273.888
|% -0,60
|
|TKFEN
|17,64
|553.844.424
|% -0,95
|
|TUPRS
|87,90
|500.839.187
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,16
|1.609.360.060
|% 0,93
|
|ODAS
|2,71
|931.374.834
|% -4,58
|
|IHLGM
|1,88
|382.306.410
|% 2,17
|
|DOHOL
|2,29
|351.716.242
|% 0,44
|
|SKBNK
|1,68
|261.941.220
|% -3,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5355
|8,5783
|% -0,11
|
|Frank
|7,2456
|7,2892
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-5,62
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.562
|-8,60
|
|Tam
|2.618
|2.629
|-8,80
|
|Yarım
|1.272
|1.286
|-4,30
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,07
|18,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,72
|42,72
|-0,38
|
Seans Raporu
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12:02CRFSA
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12:00KERVT
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 838, 482 adet işlem
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11:59PRKME
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 4.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 039, 215 adet işlem