***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2020 11:15
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
T. İş Bankası A.Ş. 24.083,28 % 0,00104 % 0,04206 % 70,95732
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855552
BIST
11:08119.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 876,57
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.411
En Düşük
118.398
11:086,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0064
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8672
En Düşük
6,8524
11:087,7540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0124
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7471
11:08393,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,70
|Açılış
|: 393,10
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
392,82
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|758,00
|8.057.525
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,29
|2.351.135
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|AKENR
|2,12
|39.145.522
|% 9,84
|
|ZOREN
|2,69
|181.728.862
|% 9,80
|
|BJKAS
|3,23
|226.675.388
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,21
|20.676.138
|% -5,87
|
|KATMR
|5,04
|16.729.647
|% -4,73
|
|RTALB
|30,06
|18.657.492
|% -4,63
|
|ULAS
|5,11
|2.359.351
|% -4,49
|
|EKGYO
|2,21
|1.061.321.284
|% 3,27
|
|ODAS
|3,01
|647.528.092
|% 5,99
|
|GARAN
|8,39
|428.552.349
|% 0,24
|
|TKFEN
|17,95
|347.531.550
|% 0,79
|
|AKBNK
|6,11
|274.954.466
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,21
|1.061.321.284
|% 3,27
|
|ODAS
|3,01
|647.528.092
|% 5,99
|
|IHLGM
|1,94
|241.236.949
|% 5,43
|
|DOHOL
|2,36
|256.189.382
|% 3,51
|
|SKBNK
|1,84
|158.373.122
|% 5,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5412
|8,5840
|% -0,05
|
|Frank
|7,2504
|7,2941
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|-5,38
|
|Altın Gr.
|393
|393
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|2.547
|2.566
|-4,60
|
|Tam
|2.621
|2.633
|-4,80
|
|Yarım
|1.273
|1.288
|-2,30
|
|Çeyrek
|637
|645
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|4,00
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,73
|42,73
|-0,37
|
Seans Raporu
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