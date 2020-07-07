***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
07.07.2020 10:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T. İş Bankası A.Ş. 12.248,1 % 0,000852 % 0,011441 % 10,794731
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.009,74 % 0,03 % 0,001877 % 0,021559
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855530
BIST
14:22118.740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 254,55
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
14:226,8664
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8683
En Düşük
6,8524
14:227,7557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0107
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
14:22392,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,52
|Açılış
|: 392,22
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|8.059.198
|% 9,98
|
|KLGYO
|5,01
|128.298.690
|% 9,87
|
|GLBMD
|5,25
|22.201.844
|% 9,83
|
|ZOREN
|2,69
|486.922.367
|% 9,80
|
|ADEL
|17,86
|41.843.878
|% 9,77
|
|BJKAS
|3,23
|232.902.531
|% -9,78
|
|SKTAS
|3,14
|68.319.235
|% -7,92
|
|EGCYO
|1,15
|494.237
|% -7,26
|
|KRDMA
|4,28
|13.567.846
|% -5,93
|
|ISBIR
|1.350,00
|886.858
|% -5,59
|
|EKGYO
|2,19
|2.377.629.966
|% 2,34
|
|ODAS
|2,92
|1.322.409.285
|% 2,82
|
|GARAN
|8,33
|1.028.112.037
|% -0,48
|
|TKFEN
|18,10
|980.847.938
|% 1,63
|
|TUPRS
|88,30
|670.992.970
|% 1,55
|
|EKGYO
|2,19
|2.377.629.966
|% 2,34
|
|ODAS
|2,92
|1.322.409.285
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,92
|579.966.860
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,78
|430.045.956
|% 2,30
|
|DOHOL
|2,33
|489.308.750
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5610
|8,6039
|% 0,19
|
|Frank
|7,2465
|7,2901
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8248
|1,8339
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|-7,73
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|2.543
|2.561
|-9,60
|
|Tam
|2.617
|2.628
|-9,90
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|-4,80
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,40
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,06
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,51
|
Seans Raporu
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