***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2021 16:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
T. İş Bankası A.Ş. 0 % 0 % 0 % 42,39022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926753
BIST
16:391.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,12
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:398,1463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0083
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:399,7051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:39454,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -2,91
|Açılış
|: 454,41
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:39
|PENGD
|4,51
|141.311.064
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|BJKAS
|12,29
|375.793.130
|% 9,93
|
|MERKO
|7,91
|128.683.711
|% 8,50
|
|EGGUB
|234,00
|127.290.373
|% 6,75
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|293.366.511
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.714.348
|% -9,88
|
|EDIP
|2,75
|17.951.237
|% -9,24
|
|NTGAZ
|15,49
|1.005.834.767
|% -6,29
|
|GARAN
|6,66
|635.327.503
|% 0,30
|
|EREGL
|16,41
|597.709.816
|% 0,61
|
|HALKB
|4,60
|579.812.224
|% 1,32
|
|PETKM
|6,05
|534.609.810
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,08
|333.707.980
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,83
|264.002.939
|% -2,66
|
|HALKB
|4,60
|579.812.224
|% 1,32
|
|TSKB
|1,34
|144.393.752
|% -0,74
|
|GARAN
|6,66
|635.327.503
|% 0,30
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1413
|8,1463
|% -0,10
|
|Euro
|9,6970
|9,7051
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,1519
|11,2078
|% 0,09
|
|Frank
|8,7717
|8,8246
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1621
|2,1730
|% -0,27
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-8,49
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-15,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|-14,99
|
|Yarım
|1.449
|1.486
|-7,25
|
|Çeyrek
|727
|743
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|1,19
|
Seans Raporu
16:39
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16:48
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 5 kaybederek (% -0.62 ) 1, 194
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16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, YAPRK, MTRKS, BJKAS, TUREX, UTPYA, QUAGR, TKURU, PENGD
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16:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ETYAT, GSRAY, SNKRN, BRKO, SONME