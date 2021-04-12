***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2021 17:02
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
T. İş Bankası A.Ş. 6,57 % 0,000146 % 0,00003 % 0,4456
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926763
BIST
16:591.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,01
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:598,1457
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0089
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:599,7075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0043
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:59453,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,40
|Açılış
|: 453,92
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:57
|QUAGR
|19,91
|714.729
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|141.400.042
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|911.360
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.729.577
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|294.036.095
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.746.499
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,35
|1.024.578.998
|% -7,14
|
|GARAN
|6,63
|665.485.036
|% -0,15
|
|EREGL
|16,43
|622.901.665
|% 0,74
|
|HALKB
|4,53
|617.007.947
|% -0,22
|
|PETKM
|6,03
|564.510.642
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,08
|351.026.704
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,84
|266.618.278
|% -2,13
|
|HALKB
|4,53
|617.007.947
|% -0,22
|
|TSKB
|1,34
|144.865.365
|% -0,74
|
|GARAN
|6,63
|665.485.036
|% -0,15
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1406
|8,1443
|% -0,13
|
|Euro
|9,6981
|9,7071
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,1600
|11,2160
|% 0,16
|
|Frank
|8,7791
|8,8320
|% -0,07
|
|Riyal
|2,1647
|2,1755
|% -0,15
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-7,56
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-15,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|-14,99
|
|Yarım
|1.449
|1.486
|-7,25
|
|Çeyrek
|727
|743
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,02
|64,02
|1,07
|
Seans Raporu
16:57
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17:08XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 79 altında . İşlem hacmi 12, 796.00 milyon TL de
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17:08NTGAZ
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 15.37 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 832, 187 adet işlem
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17:07SRVGY
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 89.60 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 294 adet işlem
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17:06SAFKR
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 9.61 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 060, 006 adet işlem
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17:05TSGYO
Yüzde -5.50 oranında düşüşle 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 521, 640 adet işlem