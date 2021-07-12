***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2021 15:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 5.780,72 % 0,000847 % 0,010825 % 1.278,688936
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950271
BIST
15:431.373
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -5,14
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.371
15:438,6302
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0279
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6236
15:4310,2356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0570
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2163
15:43500,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,11
|Açılış
|: 500,44
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
499,15
BIST En Aktif Hisseler15:42
|VBTYZ
|13,72
|45.433.437
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|25.777.533
|% 9,73
|
|BMSCH
|6,44
|104.231.033
|% 8,60
|
|ERBOS
|143,00
|134.111.375
|% 6,88
|
|AVHOL
|5,33
|10.134.644
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.646.132
|% -9,96
|
|IDEAS
|50,00
|18.700.128
|% -9,01
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,72
|908.314.222
|% 2,23
|
|THYAO
|13,54
|582.642.116
|% -0,22
|
|KRDMD
|7,27
|433.169.694
|% 0,69
|
|PETKM
|5,43
|358.943.266
|% -0,18
|
|EREGL
|18,33
|354.520.141
|% 1,55
|
|GARAN
|8,72
|908.314.222
|% 2,23
|
|PEKGY
|1,08
|111.298.433
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,30
|217.353.435
|% 0,88
|
|PETKM
|5,43
|358.943.266
|% -0,18
|
|EKGYO
|1,83
|111.222.810
|% -1,08
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6272
|8,6295
|% -0,33
|
|Euro
|10,2239
|10,2411
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,9306
|11,9905
|% -0,57
|
|Frank
|9,4004
|9,4570
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2959
|2,3074
|% -0,24
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-4,49
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,33
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|-21,00
|
|Tam
|3.298
|3.382
|-19,39
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|-9,38
|
|Çeyrek
|800
|818
|-4,69
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|-0,80
|