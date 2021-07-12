BIST En Aktif Hisseler17:19
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|8,6326
|8,6344
|% -0,27
|Euro
|10,2531
|10,2577
|% -0,34
|Sterlin
|11,9503
|12,0102
|% -0,41
|Frank
|9,3918
|9,4484
|% -0,41
|Riyal
|2,2940
|2,3055
|% -0,32
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-11,58
|Altın Gr.
|498
|498
|-5,59
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-30,00
|Tam
|3.285
|3.367
|-33,47
|Yarım
|1.588
|1.629
|-16,19
|Çeyrek
|796
|814
|-8,09
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,05
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|-1,08
Seans Raporu 17:19
- 17:33XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 98 kaybederek (% -1.34 ) 1, 469
- 17:33XU100 Endeks 1, 359 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 4 altında . İşlem hacmi 9, 923.00 milyon TL de
- 17:32KFEIN Yüzde -5.68 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 670, 073 adet işlem
- 17:31BSOKE Yüzde -4.67 oranında düşüşle 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 965, 977 adet işlem
- 17:28XU100 Endeks 1, 361 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 29 altında . İşlem hacmi 9, 822.00 milyon TL de