***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2021 16:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 109.141,19 % 0,021966 % 0,056432 % 256,904211
T.IŞ BANKASI A.S. 67.182,75 % 0,000849 % 0,034737 % 4.093,154192
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950292
BIST
17:111.360
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -18,00
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
17:118,6367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0214
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
17:1110,2550
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0376
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
17:11498,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -5,20
|Açılış
|: 498,35
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:11
|VBTYZ
|13,72
|45.903.402
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.025.237
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|28.434.236
|% 9,73
|
|EDIP
|3,13
|37.091.838
|% 8,68
|
|IDEAS
|49,46
|21.301.374
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,33
|10.274.610
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.411.774
|% -9,96
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,65
|1.270.155.848
|% 1,41
|
|THYAO
|13,38
|770.422.725
|% -1,40
|
|KRDMD
|7,19
|595.739.014
|% -0,42
|
|EREGL
|18,17
|471.005.631
|% 0,66
|
|PETKM
|5,37
|440.332.243
|% -1,29
|
|YKBNK
|2,26
|398.199.471
|% -0,88
|
|GARAN
|8,65
|1.270.155.848
|% 1,41
|
|PEKGY
|1,09
|118.725.594
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,80
|197.704.002
|% -2,70
|
|KRDMD
|7,19
|595.739.014
|% -0,42
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6335
|8,6367
|% -0,25
|
|Euro
|10,2498
|10,2550
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9588
|12,0187
|% -0,34
|
|Frank
|9,3978
|9,4544
|% -0,35
|
|Riyal
|2,2952
|2,3067
|% -0,27
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-11,58
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-5,59
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-30,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-33,47
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-16,19
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,09
|
|Gümüş.Ons
|26,02
|26,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,47
|74,47
|-1,08
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:21DOAS
Yüzde -8.70 oranında düşüşle 24.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 364, 414 adet işlem
-
17:20BLCYT
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 17.39 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 548, 688 adet işlem
-
17:19AVHOL
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 5.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 902, 354 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 59 kaybederek (% -1.45 ) 1, 467
-
17:18XU100
Endeks 1, 358 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 48 altında . İşlem hacmi 9, 599.00 milyon TL de