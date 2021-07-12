***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2021 16:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 1.976,99 % 0,000925 % 0,002992 % 323,357389
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 145.342,43 % 0,15215 % 0,219969 % 144,574314
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950305
BIST
16:481.363
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -15,72
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.359
16:488,6365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0216
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
16:4810,2557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0369
|Açılış
|: 10,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
16:48498,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,65
|Açılış
|: 498,84
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
498,65
BIST En Aktif Hisseler16:48
|VBTYZ
|13,72
|45.777.219
|% 9,94
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|28.284.586
|% 9,73
|
|ERBOS
|142,70
|148.967.212
|% 6,65
|
|RTALB
|21,16
|203.641.385
|% 6,39
|
|IDEAS
|49,46
|21.035.955
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,33
|10.191.851
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|44.860.375
|% -9,96
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,66
|1.220.862.716
|% 1,52
|
|THYAO
|13,41
|724.575.828
|% -1,18
|
|KRDMD
|7,23
|558.164.858
|% 0,14
|
|EREGL
|18,21
|434.412.854
|% 0,89
|
|PETKM
|5,39
|420.987.680
|% -0,92
|
|YKBNK
|2,27
|369.077.954
|% -0,44
|
|GARAN
|8,66
|1.220.862.716
|% 1,52
|
|PEKGY
|1,07
|115.550.542
|% -2,73
|
|EKGYO
|1,81
|158.497.781
|% -2,16
|
|PETKM
|5,39
|420.987.680
|% -0,92
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6339
|8,6365
|% -0,25
|
|Euro
|10,2498
|10,2557
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9366
|11,9965
|% -0,52
|
|Frank
|9,3932
|9,4498
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2936
|2,3051
|% -0,34
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-10,48
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,35
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|-17,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|-19,60
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|-9,48
|
|Çeyrek
|800
|818
|-4,73
|
|Gümüş.Ons
|26,04
|26,07
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|-0,80
|