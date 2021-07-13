***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 14:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 59.149,15 % 0,007376 % 0,01021 % 138,431604
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 63.588,36 % 0,031503 % 0,010976 % 34,843114
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950679
BIST
16:051.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -10,67
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
16:058,6265
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0087
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:0510,1874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0653
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1599
16:05500,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,94
|Açılış
|: 500,52
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:03
|EDATA
|7,39
|92.596.804
|% 9,97
|
|EDIP
|3,45
|44.088.624
|% 9,18
|
|YAPRK
|33,52
|22.921.939
|% 8,69
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|IZTAR
|19,30
|4.789.374
|% 7,94
|
|FADE
|14,16
|15.684.971
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.607.673
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.107.369
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|154.945.892
|% -9,73
|
|GARAN
|8,52
|770.368.996
|% -1,39
|
|SASA
|27,38
|711.316.530
|% 3,48
|
|THYAO
|13,14
|411.058.547
|% -0,76
|
|KRDMD
|7,13
|345.817.476
|% -0,70
|
|EREGL
|17,83
|293.105.093
|% -1,98
|
|PEKGY
|1,02
|154.945.892
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|259.687.074
|% -0,88
|
|GARAN
|8,52
|770.368.996
|% -1,39
|
|TSKB
|1,22
|68.067.583
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,79
|94.484.460
|% -1,10
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6222
|8,6245
|% -0,12
|
|Euro
|10,1802
|10,1852
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,8697
|11,9293
|% -0,71
|
|Frank
|9,3380
|9,3942
|% -0,64
|
|Riyal
|2,2917
|2,3032
|% -0,16
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|0,35
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,78
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|23,00
|
|Tam
|3.297
|3.380
|13,42
|
|Yarım
|1.594
|1.635
|6,49
|
|Çeyrek
|799
|818
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|25,98
|26,01
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,39
|75,39
|0,23
|
Seans Raporu
16:03
daha fazla
-
16:14XU100
Endeks 1, 345 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 87 altında . İşlem hacmi 7, 269.00 milyon TL de
-
16:14CIMSA
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 22.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 366, 375 adet işlem
-
16:13CIMSA
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 22.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 358, 602 adet işlem
-
16:12NTHOL
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 576, 899 adet işlem
-
16:11DGGYO
Yüzde -7.49 oranında düşüşle 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 138, 790 adet işlem