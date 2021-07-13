***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2021 15:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 1.241,99 % 0,000947 % 0,003747 % 395,469401
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 81.073,24 % 0,093082 % 0,24456 % 262,735838
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950741
BIST
16:081.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -11,31
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
16:088,6279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5866
16:0810,1874
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0653
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1599
16:08501,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,40
|Açılış
|: 501,07
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
498,75
BIST En Aktif Hisseler16:08
|YAPRK
|33,92
|24.100.502
|% 9,99
|
|EDATA
|7,39
|92.653.618
|% 9,97
|
|BANVT
|64,60
|2.235.962
|% 9,58
|
|EDIP
|3,45
|44.251.532
|% 9,18
|
|TKURU
|214,40
|2.067.899
|% 8,56
|
|FADE
|14,16
|15.697.261
|% -9,98
|
|EKIZ
|7,40
|918.073
|% -9,98
|
|EUKYO
|6,69
|4.611.259
|% -9,96
|
|AVHOL
|4,80
|8.111.785
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|155.663.912
|% -9,73
|
|GARAN
|8,54
|776.053.566
|% -1,16
|
|SASA
|27,42
|719.883.024
|% 3,63
|
|THYAO
|13,15
|415.033.081
|% -0,68
|
|KRDMD
|7,12
|351.918.521
|% -0,84
|
|EREGL
|17,83
|298.066.090
|% -1,98
|
|PEKGY
|1,02
|155.663.912
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|260.178.081
|% -0,88
|
|GARAN
|8,54
|776.053.566
|% -1,16
|
|TSKB
|1,22
|68.412.729
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,80
|94.721.350
|% -0,55
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6257
|8,6279
|% -0,08
|
|Euro
|10,1814
|10,1874
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,8821
|11,9416
|% -0,60
|
|Frank
|9,3458
|9,4021
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2938
|2,3053
|% -0,07
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,15
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|15,00
|
|Tam
|3.300
|3.383
|16,39
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,93
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,96
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,21
|7,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|75,21
|75,21
|0,05
|
Seans Raporu
16:08
daha fazla
-
16:22SKTAS
Yüzde -4.94 oranında düşüşle 3.85 lira fiyatla işlem gören hissede 491, 138 adet işlem
-
16:21AVTUR
Yüzde -8.05 oranında düşüşle 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 757, 548 adet işlem
-
16:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 16 kaybederek (% -0.62 ) 1, 458
-
16:19
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SASA
-
16:19XU100
Endeks 1, 346 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 77 altında . İşlem hacmi 7, 340.00 milyon TL de