***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2021 16:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 20.547,56 % 0,000858 % 0,004867 % 566,954285
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 35.657,92 % 0,0315 % 0,008446 % 26,812246
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969486
BIST
16:281.417
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 18,99
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.417
En Düşük
1.402
16:288,9644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 8,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
16:2810,3829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 10,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3954
En Düşük
10,3299
16:28505,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,17
|Açılış
|: 505,67
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler16:26
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.105.018
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.779.081
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|102.623.251
|% 9,94
|
|KUTPO
|63,00
|98.569.704
|% -10,00
|
|GESAN
|21,60
|206.445.120
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.936.641
|% -9,98
|
|EUKYO
|4,92
|4.648.742
|% -9,89
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,43
|913.275.430
|% 1,40
|
|KRDMD
|6,70
|729.696.331
|% 4,20
|
|EREGL
|17,68
|588.717.617
|% 3,57
|
|TUPRS
|125,60
|582.398.048
|% 2,11
|
|PETKM
|6,18
|408.500.103
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,70
|729.696.331
|% 4,20
|
|YKBNK
|2,40
|251.208.098
|% 1,27
|
|GARAN
|9,43
|913.275.430
|% 1,40
|
|ODAS
|1,50
|140.747.493
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,80
|161.412.228
|% 1,12
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9636
|8,9657
|% -0,03
|
|Euro
|10,3785
|10,3835
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,1794
|12,2404
|% 0,04
|
|Frank
|9,6361
|9,6942
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3828
|2,3947
|% -0,06
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|-1,95
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.391
|-8,00
|
|Tam
|3.327
|3.411
|-4,83
|
|Yarım
|1.608
|1.650
|-2,33
|
|Çeyrek
|807
|825
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|83,67
|83,67
|1,28
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:42ULAS
Yüzde 6.13 oranında artışla 3.98 lira fiyatla işlem gören hissede 592, 023 adet işlem
-
16:40AKFGY
Yüzde 7.69 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 084, 363 adet işlem
-
16:39DAGI
Yüzde 6.69 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 330, 701 adet işlem
-
16:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 81 artarak (% 1.65 ) 1, 524
-
16:38XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 36 üstünde . İşlem hacmi 9, 120.00 milyon TL de