***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2021 16:51
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 2.533,71 % 0,000908 % 0,000938 % 103,325339
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969505
BIST
16:391.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 20,20
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.418
En Düşük
1.402
16:398,9657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0027
|Açılış
|: 8,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
16:3910,3836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3963
En Düşük
10,3299
16:39506,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,15
|Açılış
|: 506,69
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler16:39
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.112.117
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|DOBUR
|35,12
|4.796.676
|% 9,96
|
|PRKAB
|23,66
|102.764.170
|% 9,94
|
|GESAN
|21,60
|206.601.569
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|98.925.024
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.962.859
|% -9,98
|
|EUKYO
|4,92
|5.019.667
|% -9,89
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,43
|973.619.550
|% 1,40
|
|KRDMD
|6,72
|740.558.202
|% 4,51
|
|EREGL
|17,67
|596.744.903
|% 3,51
|
|TUPRS
|125,70
|588.100.702
|% 2,20
|
|THYAO
|14,21
|425.791.268
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,41
|279.964.929
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,72
|740.558.202
|% 4,51
|
|GARAN
|9,43
|973.619.550
|% 1,40
|
|ODAS
|1,50
|141.091.303
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,80
|161.645.699
|% 1,12
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9626
|8,9657
|% -0,03
|
|Euro
|10,3813
|10,3836
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,1830
|12,2441
|% 0,07
|
|Frank
|9,6434
|9,7015
|% 0,10
|
|Riyal
|2,3837
|2,3957
|% -0,02
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-0,21
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,89
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.395
|-4,00
|
|Tam
|3.331
|3.415
|-1,27
|
|Yarım
|1.610
|1.652
|-0,61
|
|Çeyrek
|807
|826
|-0,31
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,75
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|83,77
|83,77
|1,38
|
Seans Raporu
16:39
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16:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 11 artarak (% 1.67 ) 1, 525
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16:53
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, KRDMD
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16:53XU100
Endeks 1, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 39 üstünde . İşlem hacmi 9, 472.00 milyon TL de
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16:53FROTO
Yüzde 4.47 oranında artışla 161.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 466, 204 adet işlem
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16:51AKFGY
Yüzde 8.03 oranında artışla 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 144, 241 adet işlem