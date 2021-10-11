***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2021 17:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 15.205,44 % 0,001161 % 0,027316 % 2.351,857083
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969535
BIST
16:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 20,98
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.419
En Düşük
1.402
16:598,9667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9320
|
8,9766
En Düşük
8,9134
16:5910,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0062
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3995
En Düşük
10,3299
16:59506,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,32
|Açılış
|: 506,52
|
|Önceki Kapanış
|: 506,84
|
507,72
En Düşük
502,98
BIST En Aktif Hisseler16:59
|KSTUR
|205,70
|346.605
|% 10,00
|
|MAALT
|197,20
|10.112.314
|% 9,98
|
|YONGA
|19,96
|748.961
|% 9,97
|
|AKSUE
|15,34
|32.007.588
|% 9,96
|
|DOBUR
|35,12
|4.797.028
|% 9,96
|
|GESAN
|21,60
|206.829.082
|% -10,00
|
|KUTPO
|63,00
|99.260.436
|% -10,00
|
|YUNSA
|15,88
|8.989.045
|% -9,98
|
|YEOTK
|85,45
|62.790.491
|% -9,96
|
|KERVN
|0,65
|4.982.254
|% -9,72
|
|GARAN
|9,46
|1.083.023.701
|% 1,72
|
|KRDMD
|6,76
|796.611.485
|% 5,13
|
|EREGL
|17,72
|645.475.513
|% 3,81
|
|TUPRS
|125,90
|604.527.617
|% 2,36
|
|THYAO
|14,24
|463.263.308
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,41
|327.849.075
|% 1,69
|
|KRDMD
|6,76
|796.611.485
|% 5,13
|
|GARAN
|9,46
|1.083.023.701
|% 1,72
|
|ODAS
|1,50
|141.696.158
|% 2,74
|
|EKGYO
|1,81
|162.273.758
|% 1,69
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9625
|8,9667
|% -0,02
|
|Euro
|10,3853
|10,3891
|% 0,06
|
|Sterlin
|12,1910
|12,2521
|% 0,14
|
|Frank
|9,6485
|9,7066
|% 0,16
|
|Riyal
|2,3828
|2,3947
|% -0,06
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-0,71
|
|Altın Gr.
|506
|506
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|3.344
|3.395
|-4,00
|
|Tam
|3.331
|3.415
|-1,27
|
|Yarım
|1.610
|1.652
|-0,61
|
|Çeyrek
|807
|826
|-0,31
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,02
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|1,44
|
Seans Raporu
16:59
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17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 44 artarak (% 1.76 ) 1, 526
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17:08XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 9, 945.00 milyon TL de
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17:07AYCES
Yüzde 4.82 oranında artışla 57.65 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 936 adet işlem
-
17:06AVGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 878, 375 adet işlem
-
17:05AKSUE
Yüzde 9.96 oranında artışla 15.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 096, 020 adet işlem