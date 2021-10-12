***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2021 14:42
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 73.521,27 % 0,048545 % 0,041349 % 85,176249
T.IŞ BANKASI A.S. 9.025,28 % 0,000926 % 0,005076 % 548,280564
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969781
BIST
14:351.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,22
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
14:359,0027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0015
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
14:3510,4110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0132
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
14:35510,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,60
|Açılış
|: 510,33
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler14:35
|MERIT
|23,16
|9.250.406
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|GESAN
|23,72
|151.049.031
|% 9,81
|
|EDIP
|3,81
|37.973.827
|% 9,80
|
|PRKAB
|21,30
|64.320.300
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|124.828.492
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,40
|54.202.365
|% -9,32
|
|ERSU
|4,45
|22.479.344
|% -9,00
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|GARAN
|9,51
|975.365.230
|% 0,74
|
|ASELS
|16,25
|658.049.116
|% 2,72
|
|SASA
|28,02
|629.657.534
|% 0,79
|
|KRDMD
|6,85
|544.197.485
|% 0,59
|
|THYAO
|14,04
|482.692.920
|% -1,13
|
|YKBNK
|2,42
|376.303.142
|% 0,00
|
|GARAN
|9,51
|975.365.230
|% 0,74
|
|ODAS
|1,50
|132.707.778
|% -1,32
|
|KRDMD
|6,85
|544.197.485
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,79
|136.928.628
|% 0,00
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,9990
|9,0027
|% 0,02
|
|Euro
|10,4036
|10,4110
|% 0,13
|
|Sterlin
|12,2251
|12,2864
|% 0,21
|
|Frank
|9,6644
|9,7226
|% 0,02
|
|Riyal
|2,3933
|2,4053
|% 0,02
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|8,30
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,55
|
|Cumhuriyet
|3.379
|3.430
|28,00
|
|Tam
|3.363
|3.448
|28,21
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|13,64
|
|Çeyrek
|815
|834
|6,82
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,01
|
|B. Petrol
|83,89
|83,89
|0,24
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
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14:45BAKAB
Yüzde 4.35 oranında artışla 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 423, 370 adet işlem
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14:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, KOZAL, SASA
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14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 32 artarak (% 0.19 ) 1, 246
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14:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, EKIZ, MERIT, KSTUR
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14:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRKAB, YEOTK