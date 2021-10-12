***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2021 14:59
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 32,27 % 0,000896 % 0,00002 % 2,208592
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 458.044,09 % 0,105727 % 0,281009 % 265,787247
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969797
BIST
14:591.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,16
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
14:599,0072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0060
|Açılış
|: 8,9980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
14:5910,4133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0155
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
14:59509,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,19
|Açılış
|: 509,93
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler14:59
|GESAN
|23,76
|193.838.829
|% 10,00
|
|MERIT
|23,16
|9.252.907
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|EDIP
|3,81
|38.041.462
|% 9,80
|
|PRKAB
|21,30
|64.483.139
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|124.981.392
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,46
|56.273.007
|% -8,94
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|ERSU
|4,51
|24.214.545
|% -7,77
|
|GARAN
|9,52
|1.020.394.705
|% 0,85
|
|SASA
|27,94
|648.311.672
|% 0,50
|
|THYAO
|14,05
|566.072.420
|% -1,06
|
|KRDMD
|6,84
|555.146.156
|% 0,44
|
|TUPRS
|126,60
|446.376.204
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,43
|378.525.637
|% 0,41
|
|GARAN
|9,52
|1.020.394.705
|% 0,85
|
|ODAS
|1,49
|133.372.817
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,84
|555.146.156
|% 0,44
|
|EKGYO
|1,80
|137.757.542
|% 0,56
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0011
|9,0072
|% 0,07
|
|Euro
|10,4065
|10,4133
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,2352
|12,2966
|% 0,29
|
|Frank
|9,6619
|9,7201
|% -0,00
|
|Riyal
|2,3937
|2,4057
|% 0,04
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|7,93
|
|Altın Gr.
|510
|510
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|25,00
|
|Tam
|3.360
|3.445
|25,15
|
|Yarım
|1.624
|1.666
|12,16
|
|Çeyrek
|815
|833
|6,08
|
|Gümüş.Ons
|22,60
|22,62
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,01
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|0,18
|