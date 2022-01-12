***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2022 11:45
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 19.827,62 % 0,001141 % 0,035366 % 3.098,75767
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992952
BIST
11:302.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 23,16
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.067
11:3013,8233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0164
|Açılış
|: 13,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8349
En Düşük
13,7216
11:3015,7150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0153
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7411
En Düşük
15,5761
11:30805,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -2,87
|Açılış
|: 805,84
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,70
BIST En Aktif Hisseler11:30
|DOBUR
|118,80
|12.924.252
|% 10,00
|
|EMNIS
|23,90
|687.699
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|299.420
|% 9,94
|
|YKSLN
|6,14
|41.358.470
|% 9,84
|
|DARDL
|3,52
|126.648.155
|% 8,64
|
|EUHOL
|2,72
|4.140.746
|% -4,23
|
|GEDZA
|20,22
|18.220.283
|% -4,17
|
|MIATK
|33,26
|8.235.504
|% -3,87
|
|CELHA
|8,55
|6.585.883
|% -3,39
|
|RALYH
|10,09
|20.408.848
|% -3,07
|
|KRDMD
|13,00
|2.344.576.316
|% 2,85
|
|SISE
|15,44
|1.558.305.936
|% 4,61
|
|EREGL
|32,02
|951.183.779
|% 0,82
|
|THYAO
|26,88
|770.361.349
|% -0,07
|
|GARAN
|11,87
|582.769.917
|% 0,76
|
|KRDMD
|13,00
|2.344.576.316
|% 2,85
|
|YKBNK
|3,82
|454.121.352
|% 1,87
|
|SISE
|15,44
|1.558.305.936
|% 4,61
|
|PETKM
|9,68
|514.745.711
|% 2,43
|
|GARAN
|11,87
|582.769.917
|% 0,76
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8098
|13,8233
|% 0,12
|
|Euro
|15,6953
|15,7150
|% 0,10
|
|Sterlin
|18,7453
|18,8393
|% -0,03
|
|Frank
|14,8668
|14,9564
|% -0,08
|
|Riyal
|3,6641
|3,6825
|% -0,02
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-6,59
|
|Altın Gr.
|806
|806
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|5.330
|5.411
|20,00
|
|Tam
|5.302
|5.435
|15,55
|
|Yarım
|2.563
|2.629
|7,52
|
|Çeyrek
|1.285
|1.314
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,99
|83,99
|0,27
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 46 artarak (% 1.34 ) 2, 309
-
11:45XU100
Endeks 2, 070 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 11, 536.00 milyon TL de
-
11:44TRILC
Yüzde 6.09 oranında artışla 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 407, 324 adet işlem
-
11:43DARDL
Yüzde 8.64 oranında artışla 3.52 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 887, 821 adet işlem
-
11:42ESCAR
Yüzde 4.22 oranında artışla 35.06 lira fiyatla işlem gören hissede 227, 309 adet işlem