***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.01.2022 14:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 21,35 % 0,002135 % 0,00004 % 1,852985
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993012
BIST
16:222.061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 14,70
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.056
16:2213,8162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0093
|Açılış
|: 13,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
16:2215,7446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0449
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7517
En Düşük
15,5761
16:22806,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,07
|Açılış
|: 806,65
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler16:20
|DOBUR
|118,80
|23.578.145
|% 10,00
|
|DMSAS
|11,26
|87.814.293
|% 9,96
|
|EMNIS
|23,90
|1.002.796
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|784.821
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|159.153.542
|% 9,88
|
|MMCAS
|3,40
|188.995
|% -7,36
|
|KRSTL
|4,23
|61.520.325
|% -7,03
|
|GEDZA
|19,71
|34.105.527
|% -6,59
|
|BASCM
|10,00
|169.617
|% -6,45
|
|CELHA
|8,43
|18.279.122
|% -4,75
|
|KRDMD
|12,82
|4.539.429.665
|% 1,42
|
|SISE
|15,34
|2.790.816.758
|% 3,93
|
|THYAO
|26,98
|2.291.855.886
|% 0,30
|
|EREGL
|31,68
|1.950.631.985
|% -0,25
|
|YKBNK
|3,82
|1.159.020.352
|% 1,87
|
|KRDMD
|12,82
|4.539.429.665
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,82
|1.159.020.352
|% 1,87
|
|SISE
|15,34
|2.790.816.758
|% 3,93
|
|EKGYO
|2,37
|250.942.606
|% 0,00
|
|GARAN
|11,82
|1.096.070.642
|% 0,34
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8022
|13,8216
|% 0,11
|
|Euro
|15,7027
|15,7184
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,7748
|18,8690
|% 0,13
|
|Frank
|14,9046
|14,9944
|% 0,18
|
|Riyal
|3,6646
|3,6830
|% -0,00
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-3,54
|
|Altın Gr.
|807
|807
|-1,30
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.445
|34,00
|
|Tam
|5.338
|5.471
|36,17
|
|Yarım
|2.580
|2.646
|17,50
|
|Çeyrek
|1.294
|1.323
|8,75
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,87
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,13
|0,02
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|0,23
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 03 artarak (% 0.65 ) 1, 853
-
16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YKSLN, EMNIS, DOBUR, UZERB, DARDL, DMSAS
-
16:35
EMNIS, TURSG, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:35
EUHOL, CELHA, PENTA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:33ICBCT
Yüzde 4.09 oranında artışla 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 612, 466 adet işlem