***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2022 09:24
n ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 6.866,47 % 0,000717 % 0,000767 % 107,014131
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 69.225,34 % 0,0315 % 0,007731 % 24,542958
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019388
BIST
12:052.422
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -26,68
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
12:0514,6845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0224
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6887
En Düşük
14,6447
12:0515,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0064
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
12:05920,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,40
|Açılış
|: 920,75
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler12:03
|CLEBI
|257,60
|76.909.707
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,24
|52.298.647
|% 7,46
|
|ATLAS
|1,45
|7.760.953
|% 7,41
|
|OYLUM
|2,33
|2.166.495
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.113.554
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.956.028
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|GZNMI
|36,42
|15.202.848
|% -7,80
|
|THYAO
|36,56
|2.311.221.723
|% 1,11
|
|GARAN
|13,56
|1.478.547.181
|% -2,31
|
|SISE
|17,17
|1.338.327.157
|% 0,64
|
|YKBNK
|4,91
|1.068.656.874
|% -2,19
|
|KRDMD
|16,15
|1.066.358.190
|% -0,25
|
|ODAS
|2,28
|579.814.944
|% 4,59
|
|EKGYO
|2,68
|660.167.961
|% -2,90
|
|YKBNK
|4,91
|1.068.656.874
|% -2,19
|
|DOHOL
|3,79
|827.481.493
|% -3,56
|
|TSKB
|1,67
|272.192.809
|% -4,02
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6818
|14,6845
|% 0,15
|
|Euro
|15,9572
|15,9717
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,0309
|19,1263
|% -0,08
|
|Frank
|15,6687
|15,7630
|% -0,10
|
|Riyal
|3,9031
|3,9227
|% 0,12
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-3,12
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.197
|-1,00
|
|Tam
|6.074
|6.225
|4,97
|
|Yarım
|2.936
|3.011
|2,40
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,49
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:18OYLUM
Yüzde -47.64 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 931, 907 adet işlem
-
12:17TSKB
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 159, 397, 468 adet işlem
-
12:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 55 kaybederek (% -0.57 ) 2, 716
-
12:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, YKBNK
-
12:15XU100
Endeks 2, 433 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 21, 676.00 milyon TL de