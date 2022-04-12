***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2022 09:34
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 5.272,11 % 0,000782 % 0,000595 % 76,113994
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 15.499,18 % 0,0315 % 0,001749 % 5,553146
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019399
BIST
13:332.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,02
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
13:3314,6874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0253
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6896
En Düşük
14,6447
13:3315,9750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0097
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
13:33924,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,97
|Açılış
|: 924,13
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:33
|CLEBI
|257,60
|78.891.424
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|TSPOR
|6,21
|310.588.220
|% 8,00
|
|ODAS
|2,34
|829.126.072
|% 7,34
|
|OYLUM
|2,33
|2.271.940
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|14.142.925
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.146.569
|% -9,96
|
|CASA
|125,00
|645.271
|% -9,42
|
|ACSEL
|37,52
|57.747.568
|% -9,06
|
|THYAO
|36,66
|2.823.761.436
|% 1,38
|
|GARAN
|13,64
|1.838.881.949
|% -1,73
|
|SISE
|17,23
|1.627.291.219
|% 1,00
|
|YKBNK
|5,00
|1.448.201.133
|% -0,40
|
|KRDMD
|16,17
|1.357.075.913
|% -0,12
|
|ODAS
|2,34
|829.126.072
|% 7,34
|
|EKGYO
|2,68
|796.202.622
|% -2,90
|
|YKBNK
|5,00
|1.448.201.133
|% -0,40
|
|DOHOL
|3,77
|1.087.546.214
|% -4,07
|
|TSKB
|1,68
|374.812.197
|% -3,45
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6831
|14,6874
|% 0,17
|
|Euro
|15,9647
|15,9750
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,0476
|19,1432
|% 0,01
|
|Frank
|15,6792
|15,7736
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9037
|3,9233
|% 0,14
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|2,77
|
|Altın Gr.
|923
|923
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.209
|11,00
|
|Tam
|6.087
|6.239
|18,36
|
|Yarım
|2.942
|3.018
|8,88
|
|Çeyrek
|1.476
|1.509
|4,44
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,43
|