***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2022 10:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 2.245,64 % 0,000801 % 0,006419 % 801,055354
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019441
BIST
10:362.443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,20
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.428
10:3614,6826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0205
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,6855
En Düşük
14,6447
10:3615,9660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
15,9894
En Düşük
15,9215
10:36923,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,03
|Açılış
|: 923,18
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler10:36
|CLEBI
|257,60
|68.145.382
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|OYYAT
|52,50
|8.908.683
|% 9,92
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,26
|34.547.321
|% 7,64
|
|OYLUM
|2,33
|1.457.246
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|10.178.584
|% -10,00
|
|GZNMI
|35,80
|7.081.837
|% -9,37
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|CASA
|128,00
|272.896
|% -7,25
|
|THYAO
|36,72
|1.214.350.478
|% 1,55
|
|KRDMD
|16,35
|705.180.543
|% 0,99
|
|GARAN
|13,73
|646.874.866
|% -1,08
|
|DOHOL
|3,82
|646.496.964
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,98
|624.800.999
|% -0,80
|
|DOHOL
|3,82
|646.496.964
|% -2,80
|
|EKGYO
|2,70
|393.114.185
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,98
|624.800.999
|% -0,80
|
|TSKB
|1,72
|125.163.978
|% -1,15
|
|ODAS
|2,20
|153.651.147
|% 0,92
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6757
|14,6826
|% 0,14
|
|Euro
|15,9489
|15,9660
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,0365
|19,1319
|% -0,05
|
|Frank
|15,6591
|15,7534
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9018
|3,9213
|% 0,09
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|2,37
|
|Altın Gr.
|923
|924
|2,42
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,18
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,75
|
Seans Raporu
10:36
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10:51AVTUR
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 17 kaybederek (% -0.19 ) 2, 198
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10:50
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