***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2022 11:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 482,07 % 0,00079 % 0,000363 % 45,915737
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2.997,94 % 0,021 % 0,002256 % 10,743816
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019496
BIST
11:282.435
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -14,36
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.428
11:2814,6855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0234
|Açılış
|: 14,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6866
En Düşük
14,6447
11:2815,9636
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
11:28922,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,14
|Açılış
|: 922,29
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler11:26
|CLEBI
|257,60
|71.480.530
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|MZHLD
|40,22
|8.417.645
|% 7,20
|
|SANKO
|12,12
|42.398.705
|% 6,41
|
|OYLUM
|2,33
|1.627.538
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|11.837.938
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.813.809
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|GZNMI
|36,20
|13.553.915
|% -8,35
|
|THYAO
|36,74
|2.023.171.961
|% 1,60
|
|GARAN
|13,64
|1.182.620.707
|% -1,73
|
|KRDMD
|16,25
|964.363.574
|% 0,37
|
|YKBNK
|4,92
|926.788.645
|% -1,99
|
|SISE
|17,14
|922.800.804
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,67
|641.855.703
|% -3,26
|
|ODAS
|2,27
|476.389.557
|% 4,13
|
|DOHOL
|3,82
|780.830.990
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,92
|926.788.645
|% -1,99
|
|TSKB
|1,68
|230.930.602
|% -3,45
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6719
|14,6796
|% 0,12
|
|Euro
|15,9443
|15,9585
|% -0,04
|
|Sterlin
|19,0457
|19,1412
|% -0,00
|
|Frank
|15,6713
|15,7657
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9030
|3,9226
|% 0,12
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-2,20
|
|Altın Gr.
|922
|922
|1,17
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|2,24
|
Seans Raporu
11:26
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-
11:41ISYAT
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 832, 267 adet işlem
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11:40XU100
Endeks 2, 435 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 19, 016.00 milyon TL de
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11:39OYLUM
Yüzde -47.64 oranında düşüşle 2.33 lira fiyatla işlem gören hissede 695, 895 adet işlem
-
11:38ISYAT
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 3.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 827, 718 adet işlem
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11:37IHLAS
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 0.61 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 114, 220 adet işlem