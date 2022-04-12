***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2022 11:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.812,03 % 0,0315 % 0,003369 % 10,696448
T.IŞ BANKASI A.S. 2.535,37 % 0,000796 % 0,004714 % 592,066504
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019509
BIST
12:132.430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -18,89
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
12:1314,6864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0243
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6887
En Düşük
14,6447
12:1315,9713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0060
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
12:13921,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 921,09
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler12:11
|CLEBI
|257,60
|77.544.949
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,22
|53.100.006
|% 7,29
|
|ATLAS
|1,44
|7.834.681
|% 6,67
|
|OYLUM
|2,33
|2.172.505
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.156.411
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.960.492
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|GZNMI
|36,30
|15.238.320
|% -8,10
|
|THYAO
|36,50
|2.382.985.112
|% 0,94
|
|GARAN
|13,55
|1.528.540.778
|% -2,38
|
|SISE
|17,15
|1.406.091.299
|% 0,53
|
|KRDMD
|16,10
|1.133.024.976
|% -0,56
|
|YKBNK
|4,89
|1.075.372.119
|% -2,59
|
|ODAS
|2,27
|586.373.245
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,66
|688.275.195
|% -3,62
|
|YKBNK
|4,89
|1.075.372.119
|% -2,59
|
|DOHOL
|3,79
|830.307.899
|% -3,56
|
|TSKB
|1,66
|285.065.061
|% -4,60
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6801
|14,6840
|% 0,15
|
|Euro
|15,9582
|15,9693
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,0349
|19,1304
|% -0,06
|
|Frank
|15,6775
|15,7720
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9040
|3,9235
|% 0,14
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|-3,12
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.197
|-1,00
|
|Tam
|6.074
|6.225
|4,97
|
|Yarım
|2.936
|3.011
|2,40
|
|Çeyrek
|1.473
|1.506
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,90
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|-0,06
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,49
|
Seans Raporu
12:11
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12:26IHYAY
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 0.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 391, 998 adet işlem
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12:25XU100
Endeks 2, 428 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 86 altında . İşlem hacmi 23, 217.00 milyon TL de
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12:24GZNMI
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12:22ISFIN
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12:21TRGYO
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