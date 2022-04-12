***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2022 12:12
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 2,31 % 0,00077 % 0,000007 % 0,89763
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019526
BIST
14:032.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -8,59
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
14:0314,6884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0263
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6907
En Düşük
14,6447
14:0315,9731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0078
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
14:03923,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,32
|Açılış
|: 923,47
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler14:01
|CLEBI
|257,60
|78.939.853
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|KONKA
|19,67
|257.537.395
|% 8,85
|
|TSPOR
|6,23
|327.351.290
|% 8,35
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|OYLUM
|2,33
|2.345.896
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|14.862.690
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.338.488
|% -9,96
|
|CASA
|124,40
|645.271
|% -9,86
|
|GZNMI
|35,70
|20.115.972
|% -9,62
|
|THYAO
|36,66
|2.866.945.473
|% 1,38
|
|GARAN
|13,63
|1.931.663.431
|% -1,80
|
|SISE
|17,24
|1.657.334.046
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,98
|1.648.077.332
|% -0,80
|
|KRDMD
|16,20
|1.389.155.818
|% 0,06
|
|ODAS
|2,33
|927.451.674
|% 6,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.648.077.332
|% -0,80
|
|EKGYO
|2,69
|802.207.632
|% -2,54
|
|DOHOL
|3,78
|1.115.811.288
|% -3,82
|
|TSKB
|1,68
|387.249.018
|% -3,45
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6837
|14,6950
|% 0,22
|
|Euro
|15,9645
|15,9745
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,0589
|19,1545
|% 0,06
|
|Frank
|15,6849
|15,7794
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9046
|3,9241
|% 0,16
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|2,02
|
|Altın Gr.
|924
|924
|2,84
|
|Cumhuriyet
|6.119
|6.212
|14,00
|
|Tam
|6.092
|6.244
|23,20
|
|Yarım
|2.944
|3.020
|11,22
|
|Çeyrek
|1.477
|1.510
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,57
|
Seans Raporu
14:01
daha fazla
-
14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 05 kaybederek (% -0.44 ) 2, 719
-
14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, YKBNK, EKGYO
-
14:15
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, YKBNK
-
14:15XU100
Endeks 2, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 47 altında . İşlem hacmi 30, 449.00 milyon TL de
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13:01XU100
Endeks seansı %-0, 55 değişimle 2436 puandan