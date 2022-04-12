***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2022 13:13
n ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 6.061,07 % 0,000781 % 0,001758 % 225,015771
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 218.036,29 % 0,073418 % 0,063233 % 86,127876
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019557
BIST
14:092.441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,35
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
14:0914,6917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0296
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6919
En Düşük
14,6447
14:0915,9684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
14:09923,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,32
|Açılış
|: 923,47
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler14:09
|CLEBI
|257,60
|79.060.667
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,29
|334.556.431
|% 9,39
|
|KONKA
|19,60
|264.271.372
|% 8,47
|
|KERVN
|0,65
|2.448.484
|% 8,33
|
|OYLUM
|2,33
|2.345.922
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|14.870.738
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.375.657
|% -9,96
|
|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
|
|GZNMI
|35,68
|20.201.058
|% -9,67
|
|THYAO
|36,70
|2.890.947.168
|% 1,49
|
|GARAN
|13,60
|1.957.441.160
|% -2,02
|
|SISE
|17,28
|1.683.037.161
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,97
|1.673.280.451
|% -1,00
|
|KRDMD
|16,17
|1.407.141.725
|% -0,12
|
|ODAS
|2,32
|958.530.094
|% 6,42
|
|YKBNK
|4,97
|1.673.280.451
|% -1,00
|
|EKGYO
|2,68
|841.813.733
|% -2,90
|
|DOHOL
|3,78
|1.126.526.354
|% -3,82
|
|TSKB
|1,67
|387.776.654
|% -4,02
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6889
|14,6917
|% 0,20
|
|Euro
|15,9602
|15,9684
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,0570
|19,1526
|% 0,05
|
|Frank
|15,6828
|15,7773
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9041
|3,9237
|% 0,15
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|2,02
|
|Altın Gr.
|924
|924
|2,84
|
|Cumhuriyet
|6.119
|6.212
|14,00
|
|Tam
|6.092
|6.244
|23,20
|
|Yarım
|2.944
|3.020
|11,22
|
|Çeyrek
|1.477
|1.510
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|103
|103
|4,57
|