***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2022 13:24
Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 57,9 % 0,000626 % 0,000011 % 1,733894
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 107.573,59 % 0,084051 % 0,020164 % 23,990809
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019562
BIST
13:292.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -9,56
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
13:2914,6897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0276
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6897
En Düşük
14,6447
13:2915,9764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0111
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
13:29923,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,49
|Açılış
|: 923,64
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler13:27
|CLEBI
|257,60
|78.852.526
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.439.462
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,23
|307.070.255
|% 8,35
|
|KERVN
|0,65
|2.168.880
|% 8,33
|
|ESCOM
|8,34
|40.429.466
|% 7,20
|
|OYLUM
|2,33
|2.263.661
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|30.587.351
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|14.055.162
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|25.146.555
|% -9,96
|
|CASA
|125,00
|645.271
|% -9,42
|
|THYAO
|36,68
|2.817.528.691
|% 1,44
|
|GARAN
|13,64
|1.807.139.266
|% -1,73
|
|SISE
|17,24
|1.624.565.694
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,99
|1.385.562.113
|% -0,60
|
|KRDMD
|16,18
|1.351.348.286
|% -0,06
|
|ODAS
|2,31
|776.759.662
|% 5,96
|
|EKGYO
|2,68
|795.479.146
|% -2,90
|
|YKBNK
|4,99
|1.385.562.113
|% -0,60
|
|DOHOL
|3,76
|1.079.094.688
|% -4,33
|
|TSKB
|1,68
|374.223.938
|% -3,45
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6838
|14,6855
|% 0,16
|
|Euro
|15,9678
|15,9772
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,0365
|19,1320
|% -0,05
|
|Frank
|15,6745
|15,7689
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9034
|3,9230
|% 0,13
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|2,77
|
|Altın Gr.
|923
|923
|2,12
|
|Cumhuriyet
|6.116
|6.209
|11,00
|
|Tam
|6.087
|6.239
|18,36
|
|Yarım
|2.942
|3.018
|8,88
|
|Çeyrek
|1.476
|1.509
|4,44
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,01
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,43
|