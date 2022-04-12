***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.04.2022 13:30
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 81.673,87 % 0,084791 % 0,012829 % 15,130382
T.IŞ BANKASI A.S. 20,38 % 0,000696 % 0,000003 % 0,460237
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019566
BIST
17:362.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,61
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.475
En Düşük
2.422
17:3614,5855
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0766
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6951
En Düşük
14,5531
17:3615,8797
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0856
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
16,0066
En Düşük
15,8425
17:36923,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,22
|Açılış
|: 923,37
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
931,10
En Düşük
919,01
BIST En Aktif Hisseler17:32
|CLEBI
|257,60
|80.256.446
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.512.240
|% 9,97
|
|KONKA
|19,87
|342.082.859
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,32
|397.124.841
|% 9,91
|
|ESCOM
|8,55
|56.663.059
|% 9,90
|
|OYLUM
|2,33
|2.562.369
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|100.651.367
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|16.954.119
|% -10,00
|
|GZNMI
|35,56
|29.995.751
|% -9,97
|
|CASA
|124,40
|990.481
|% -9,86
|
|THYAO
|37,12
|5.412.370.780
|% 2,65
|
|GARAN
|13,81
|4.158.512.808
|% -0,50
|
|YKBNK
|5,18
|3.017.929.749
|% 3,19
|
|AKBNK
|9,09
|2.888.548.078
|% -0,66
|
|SISE
|17,23
|2.663.572.691
|% 1,00
|
|ODAS
|2,23
|1.584.158.156
|% 2,29
|
|YKBNK
|5,18
|3.017.929.749
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,72
|1.318.375.111
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,82
|1.630.498.091
|% -2,80
|
|TSKB
|1,72
|560.003.652
|% -1,15
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5696
|14,5780
|% -0,57
|
|Euro
|15,8670
|15,8816
|% -0,52
|
|Sterlin
|18,9668
|19,0620
|% -0,42
|
|Frank
|15,6288
|15,7230
|% -0,35
|
|Riyal
|3,8779
|3,8974
|% -0,52
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|17,36
|
|Altın Gr.
|922
|922
|0,80
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,41
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|0,01
|
|B. Petrol
|104
|104
|5,57
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:47ARMDA
Yüzde 4.21 oranında artışla 101.50 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 056 adet işlem
-
17:46VESTL
Yüzde 5.41 oranında artışla 30.80 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 799, 912 adet işlem
-
17:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 41 artarak (% 0.56 ) 2, 747
-
17:45XU100
Endeks 2, 459 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 54, 267.00 milyon TL de
-
17:44PETUN
Yüzde 5.15 oranında artışla 25.34 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 123 adet işlem