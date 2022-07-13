***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2022 15:44
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracılık Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 19,06 % 0,000775 % 0,000009 % 1,160519
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 71.685,16 % 0,084 % 0,033818 % 40,259301
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045056
BIST
15:502.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -23,12
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.403
15:5017,4380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1238
|Açılış
|: 17,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4584
En Düşük
17,2317
15:5017,5426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1539
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6700
En Düşük
17,3268
15:50961,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,80
|Açılış
|: 959,94
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
971,57
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler15:50
|KONYA
|1.177,20
|41.604.933
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.450,10
|251.956
|% 10,00
|
|FENER
|53,55
|228.414.274
|% 9,96
|
|ESCOM
|22,54
|32.382.491
|% 9,95
|
|ERBOS
|110,60
|43.537.437
|% 9,94
|
|SILVR
|24,48
|4.101.844
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,76
|36.689.279
|% -9,80
|
|GLYHO
|3,32
|214.665.403
|% -9,78
|
|OYAYO
|9,26
|5.412.132
|% -9,66
|
|ULUSE
|171,30
|7.327.015
|% -7,31
|
|THYAO
|49,44
|2.406.668.053
|% -0,20
|
|SISE
|21,02
|817.307.940
|% -2,32
|
|EREGL
|25,98
|670.444.634
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,40
|560.046.808
|% -3,99
|
|YKBNK
|4,19
|480.583.029
|% -1,64
|
|ODAS
|3,00
|470.402.234
|% 4,53
|
|EKGYO
|2,81
|409.078.893
|% -0,71
|
|YKBNK
|4,19
|480.583.029
|% -1,64
|
|GLYHO
|3,32
|214.665.403
|% -9,78
|
|ISCTR
|4,43
|239.067.632
|% -1,34
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4235
|17,4380
|% 0,72
|
|Euro
|17,5048
|17,5426
|% 0,89
|
|Sterlin
|20,6421
|20,7457
|% 0,72
|
|Frank
|17,7615
|17,8685
|% 1,25
|
|Riyal
|4,6335
|4,6567
|% 0,88
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-16,87
|
|Altın Gr.
|970
|970
|10,43
|
|Cumhuriyet
|6.544
|6.643
|36,00
|
|Tam
|6.573
|6.670
|71,00
|
|Yarım
|3.203
|3.246
|18,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.625
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,89
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,16
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,61
|