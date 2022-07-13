***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2022 15:55
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracılık Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 1,08 % 0,000771 % 0,000011 % 1,449824
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045059
BIST
16:162.413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -21,10
|Açılış
|: 2.435
|
|Önceki Kapanış
|: 2.434
|
2.441
En Düşük
2.403
16:1617,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1261
|Açılış
|: 17,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3650
|
17,4584
En Düşük
17,2317
16:1617,5441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1554
|Açılış
|: 17,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6400
|
17,6700
En Düşük
17,3268
16:16964,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,33
|Açılış
|: 964,05
|
|Önceki Kapanış
|: 959,72
|
971,57
En Düşük
955,82
BIST En Aktif Hisseler16:16
|YEOTK
|72,60
|95.672.479
|% 10,00
|
|KONYA
|1.177,20
|41.690.869
|% 10,00
|
|YBTAS
|21.450,10
|251.956
|% 10,00
|
|FENER
|53,55
|230.259.553
|% 9,96
|
|ESCOM
|22,54
|33.543.301
|% 9,95
|
|SILVR
|24,48
|4.129.213
|% -10,00
|
|GZNMI
|47,66
|38.175.502
|% -9,99
|
|GLYHO
|3,33
|242.429.281
|% -9,51
|
|OYAYO
|9,53
|5.673.473
|% -7,02
|
|BALAT
|12,00
|511.440
|% -6,98
|
|THYAO
|49,60
|2.539.525.568
|% 0,12
|
|SISE
|21,02
|861.690.005
|% -2,32
|
|EREGL
|25,98
|703.751.608
|% -2,04
|
|TUPRS
|233,30
|584.987.732
|% -4,03
|
|YKBNK
|4,20
|500.992.274
|% -1,41
|
|ODAS
|3,02
|497.276.370
|% 5,23
|
|EKGYO
|2,82
|425.727.431
|% -0,35
|
|YKBNK
|4,20
|500.992.274
|% -1,41
|
|GLYHO
|3,33
|242.429.281
|% -9,51
|
|ISCTR
|4,46
|258.574.100
|% -0,67
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4340
|17,4403
|% 0,73
|
|Euro
|17,4990
|17,5441
|% 0,89
|
|Sterlin
|20,6479
|20,7515
|% 0,75
|
|Frank
|17,7219
|17,8287
|% 1,02
|
|Riyal
|4,6329
|4,6561
|% 0,87
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|-6,71
|
|Altın Gr.
|959
|960
|-0,18
|
|Cumhuriyet
|6.502
|6.600
|-7,00
|
|Tam
|6.522
|6.634
|35,00
|
|Yarım
|3.178
|3.229
|1,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.616
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,02
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,60
|0,06
|
|B. Petrol
|99
|99
|-0,33
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31XU100
Endeks 2, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 88 altında . İşlem hacmi 16, 785.00 milyon TL de
-
16:31GZNMI
Yüzde -9.99 oranında düşüşle 47.66 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 098 adet işlem
-
16:27RUBNS
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 278, 707 adet işlem
-
16:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TUPRS, KRDMD
-
16:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -27, 62 kaybederek (% -1.28 ) 2, 123