***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.07.2022 17:47
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
T.IŞ BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045492
BIST
17:342.391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -16,69
|Açılış
|: 2.407
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.421
En Düşük
2.385
17:3417,4924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0685
|Açılış
|: 17,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5650
|
17,5115
En Düşük
17,3708
17:3417,4713
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0944
|Açılış
|: 17,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,5893
En Düşük
17,4087
17:34958,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -12,53
|Açılış
|: 957,95
|
|Önceki Kapanış
|: 971,18
|
974,14
En Düşük
954,87
BIST En Aktif Hisseler17:34
|DOAS
|91,35
|192.538.242
|% 9,99
|
|KLRHO
|10,38
|22.826.746
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,60
|11.289.521
|% 9,96
|
|TSGYO
|4,79
|37.315.795
|% 9,86
|
|MARTI
|1,90
|91.609.089
|% 9,20
|
|SILVR
|22,04
|5.035.236
|% -9,97
|
|GESAN
|51,60
|322.251.151
|% -8,75
|
|IZFAS
|2,35
|5.080.139
|% -6,37
|
|SNKRN
|17,78
|642.080
|% -6,37
|
|DAGHL
|23,48
|9.299.575
|% -6,16
|
|THYAO
|48,08
|5.518.098.451
|% -2,28
|
|SISE
|20,58
|1.108.262.424
|% -1,15
|
|ODAS
|3,26
|939.856.315
|% 6,89
|
|EREGL
|25,90
|863.472.333
|% -0,31
|
|KARSN
|7,33
|747.203.696
|% 6,08
|
|ODAS
|3,26
|939.856.315
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,97
|728.922.959
|% 5,69
|
|TSKB
|2,11
|253.063.901
|% 5,50
|
|YKBNK
|4,17
|503.198.919
|% -0,24
|
|THYAO
|48,08
|5.518.098.451
|% -2,28
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4835
|17,4924
|% 0,39
|
|Euro
|17,4607
|17,4713
|% -0,54
|
|Sterlin
|20,5491
|20,6521
|% -0,39
|
|Frank
|17,6653
|17,7717
|% -0,22
|
|Riyal
|4,6442
|4,6675
|% 0,47
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-30,45
|
|Altın Gr.
|957
|957
|-14,33
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|-35,00
|
|Tam
|6.552
|6.677
|-56,00
|
|Yarım
|3.192
|3.252
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.625
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,21
|18,23
|-1,00
|
|Gümüş Gr.
|10,23
|10,25
|-0,52
|
|B. Petrol
|96,12
|96,12
|-3,45
|