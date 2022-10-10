***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.10.2022 13:11
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 655.384,09 % 0,04814 % 0,049629 % 103,092699
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069727
BIST
16:093.597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 29,31
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.566
16:0918,5831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0329
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
16:0918,0518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0499
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
16:091.002,02
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -12,51
|Açılış
|: 1.002,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
1.000,25
BIST En Aktif Hisseler16:09
|DOKTA
|36,82
|39.685.012
|% 9,98
|
|CRFSA
|44,32
|85.937.837
|% 9,98
|
|COSMO
|52,10
|1.398.660
|% 9,96
|
|RTALB
|8,62
|116.973.564
|% 9,95
|
|JANTS
|90,05
|385.971.460
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,20
|374.292
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|46.789.625
|% -9,90
|
|ROYAL
|4,62
|480.874
|% -7,60
|
|MARTI
|4,70
|133.771.699
|% -6,00
|
|ATSYH
|120,00
|1.893.271
|% -5,36
|
|THYAO
|85,95
|4.714.255.245
|% 2,08
|
|ASELS
|32,52
|2.467.092.352
|% 3,30
|
|EKGYO
|4,35
|1.986.795.117
|% 1,16
|
|SASA
|85,60
|1.972.686.377
|% -1,67
|
|SISE
|30,24
|1.906.600.346
|% 1,61
|
|EKGYO
|4,35
|1.986.795.117
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|269.801.838
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,15
|1.027.210.615
|% 0,12
|
|DOHOL
|5,34
|626.219.772
|% 0,19
|
|ISCTR
|8,30
|880.902.511
|% -0,60
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5756
|18,5831
|% -0,18
|
|Euro
|18,0328
|18,0518
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,5020
|20,6048
|% -0,37
|
|Frank
|18,5385
|18,6502
|% -0,56
|
|Riyal
|4,9248
|4,9495
|% -0,26
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|-19,07
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.003
|-11,96
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.794
|-90,00
|
|Tam
|6.739
|6.790
|-141,00
|
|Yarım
|3.283
|3.319
|-69,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.659
|-35,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,19
|
|B. Petrol
|97,70
|97,70
|-0,22
|
Seans Raporu
16:09
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-
16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 24, 71 artarak (% 0.63 ) 3, 940
-
16:24GOODY
Yüzde 7.99 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 482, 630 adet işlem
-
16:23BMSTL
Yüzde 4.95 oranında artışla 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 301 adet işlem
-
16:22CRDFA
Yüzde 7.14 oranında artışla 3.75 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 553, 675 adet işlem
-
16:21YATAS
Yüzde 4.60 oranında artışla 19.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 307, 074 adet işlem