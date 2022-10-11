***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2022 14:25
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili
15:283.602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 20,30
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.603
En Düşük
3.564
15:2818,5915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0151
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
15:2818,0951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0657
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
15:28999,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,56
|Açılış
|: 999,25
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ERCB
|46,72
|48.323.504
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|PINSU
|5,55
|18.882.663
|% 9,90
|
|YAYLA
|4,78
|64.710.203
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.870.751
|% 9,84
|
|MARTI
|4,05
|92.898.494
|% -10,00
|
|KIMMR
|6,48
|885.764
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|65.141.845
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|48.414.335
|% -9,94
|
|BRKO
|1,90
|339.732
|% -6,86
|
|THYAO
|86,05
|3.133.891.054
|% -0,12
|
|PETKM
|15,02
|2.197.860.015
|% 3,16
|
|SASA
|86,30
|2.112.494.799
|% 0,64
|
|ASELS
|32,70
|1.686.647.492
|% -0,24
|
|AKBNK
|13,00
|1.409.470.375
|% 1,64
|
|EKGYO
|4,35
|1.295.356.859
|% 0,69
|
|SKBNK
|1,74
|271.612.047
|% 1,75
|
|YKBNK
|8,26
|1.235.821.843
|% 2,61
|
|PETKM
|15,02
|2.197.860.015
|% 3,16
|
|ODAS
|7,87
|989.659.290
|% 4,52
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5740
|18,5915
|% 0,08
|
|Euro
|18,0827
|18,0951
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,5837
|20,6869
|% 0,50
|
|Frank
|18,5893
|18,7013
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9307
|4,9555
|% 0,05
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.692
|6.793
|-20,00
|
|Tam
|6.729
|6.779
|-2,00
|
|Yarım
|3.279
|3.314
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,48
|19,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,07
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:43CEMTS
Yüzde 7.32 oranında artışla 40.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 993, 144 adet işlem
-
15:42SEYKM
Yüzde 6.55 oranında artışla 7.97 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 697, 630 adet işlem
-
15:41AYEN
Yüzde 4.82 oranında artışla 30.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 998, 828 adet işlem
-
15:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 71 artarak (% 0.55 ) 3, 942
-
15:40XU100
Endeks 3, 602 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 56 üstünde . İşlem hacmi 37, 015.00 milyon TL de