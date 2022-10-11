***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.10.2022 14:31
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 21,75 % 0,00087 % 0,000041 % 4,695576
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070713
BIST
14:303.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 9,54
|Açılış
|: 3.590
|
|Önceki Kapanış
|: 3.582
|
3.594
En Düşük
3.564
14:3018,5873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0109
|Açılış
|: 18,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6622
En Düşük
18,5467
14:3018,0981
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0687
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1097
En Düşük
17,9829
14:30997,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,97
|Açılış
|: 997,65
|
|Önceki Kapanış
|: 996,69
|
1.000,13
En Düşük
992,57
BIST En Aktif Hisseler14:28
|ERCB
|46,72
|48.042.437
|% 9,98
|
|COSMO
|57,30
|3.157.975
|% 9,98
|
|YAYLA
|4,78
|64.010.392
|% 9,89
|
|HUNER
|6,25
|141.096.739
|% 9,84
|
|ESCAR
|51,85
|11.498.352
|% 9,81
|
|KIMMR
|6,48
|870.212
|% -10,00
|
|INFO
|7,05
|64.895.490
|% -9,96
|
|KUYAS
|9,79
|47.419.955
|% -9,94
|
|MARTI
|4,11
|70.550.572
|% -8,67
|
|BRKO
|1,90
|339.732
|% -6,86
|
|THYAO
|86,05
|2.738.282.940
|% -0,12
|
|PETKM
|15,05
|2.035.420.780
|% 3,37
|
|SASA
|86,45
|2.030.910.198
|% 0,82
|
|ASELS
|32,50
|1.340.391.800
|% -0,85
|
|EKGYO
|4,34
|1.202.188.661
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,34
|1.202.188.661
|% 0,46
|
|SKBNK
|1,74
|247.531.915
|% 1,75
|
|PETKM
|15,05
|2.035.420.780
|% 3,37
|
|AKFGY
|4,12
|434.430.845
|% 8,14
|
|ODAS
|7,90
|821.810.466
|% 4,91
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5784
|18,5853
|% 0,05
|
|Euro
|18,0876
|18,1020
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,5648
|20,6679
|% 0,41
|
|Frank
|18,5908
|18,7028
|% 0,46
|
|Riyal
|4,9314
|4,9561
|% 0,06
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-0,04
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,23
|
|Cumhuriyet
|6.679
|6.780
|-33,00
|
|Tam
|6.713
|6.763
|-18,00
|
|Yarım
|3.271
|3.307
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.654
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,36
|19,39
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,17
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|-2,11
|