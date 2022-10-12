***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2022 09:07
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 24.049,82 % 0,000865 % 0,005764 % 666,184817
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 654.452,41 % 0,08041 % 0,156845 % 195,056527
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071011
BIST
13:483.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -17,84
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.545
13:4818,5925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0077
|Açılış
|: 18,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
13:4818,0761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
13:48998,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,17
|Açılış
|: 998,12
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler13:47
|USAK
|3,74
|73.629.904
|% 10,00
|
|DYOBY
|23,12
|53.300.062
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|587.031.745
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|901.609.810
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|2.923.641
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|18.339.348
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.339.348
|% -9,91
|
|ISGSY
|11,06
|28.604.016
|% -5,79
|
|KTSKR
|37,64
|304.381.697
|% -5,66
|
|RODRG
|31,94
|3.485.859
|% -4,66
|
|THYAO
|85,40
|3.515.895.969
|% 1,07
|
|ASELS
|32,46
|1.661.987.326
|% 0,62
|
|ISCTR
|8,34
|1.400.160.347
|% 0,60
|
|YKBNK
|8,31
|1.324.929.450
|% 0,00
|
|SASA
|82,60
|1.310.916.404
|% -2,94
|
|EKGYO
|4,24
|844.367.142
|% -1,62
|
|ISCTR
|8,34
|1.400.160.347
|% 0,60
|
|YKBNK
|8,31
|1.324.929.450
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,02
|408.311.832
|% -1,95
|
|KLGYO
|1,69
|136.306.862
|% 6,29
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5818
|18,5961
|% 0,06
|
|Euro
|18,0679
|18,0762
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,5162
|20,6191
|% 0,90
|
|Frank
|18,5991
|18,7111
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9317
|4,9565
|% 0,02
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,12
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,17
|
|Cumhuriyet
|6.696
|6.797
|21,00
|
|Tam
|6.728
|6.779
|11,00
|
|Yarım
|3.278
|3.313
|4,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,03
|
|B. Petrol
|94,68
|94,68
|0,39
|