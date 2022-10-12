***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2022 09:10
n ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 7.409,01 % 0,000843 % 0,003238 % 383,852546
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 324.721,92 % 0,048729 % 0,1419 % 291,20057
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071013
BIST
11:073.562
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -9,27
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.552
11:0718,5900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 18,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
11:0718,0683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0168
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0600
|
18,1064
En Düşük
17,9891
11:07998,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,78
|Açılış
|: 998,73
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler11:05
|KIMMR
|7,12
|13.233.758
|% 9,88
|
|GESAN
|103,30
|353.118.148
|% 9,02
|
|ERCB
|50,40
|103.812.289
|% 7,88
|
|YEOTK
|38,02
|182.239.102
|% 6,50
|
|YAYLA
|5,09
|53.888.554
|% 6,49
|
|KTSKR
|37,46
|57.724.935
|% -6,12
|
|SANEL
|9,95
|785.200
|% -4,33
|
|RTALB
|8,78
|35.782.486
|% -3,62
|
|SAFKR
|10,65
|14.066.261
|% -3,36
|
|CANTE
|136,50
|15.339.875
|% -3,19
|
|KONTR
|92,30
|606.010.119
|% 1,71
|
|GESAN
|103,30
|353.118.148
|% 9,02
|
|HUNER
|6,59
|267.265.767
|% 5,44
|
|YEOTK
|38,02
|182.239.102
|% 6,50
|
|CONSE
|5,65
|135.419.030
|% -1,40
|
|HUNER
|6,59
|267.265.767
|% 5,44
|
|CONSE
|5,65
|135.419.030
|% -1,40
|
|MOBTL
|2,71
|43.602.242
|% 2,65
|
|ALMAD
|4,52
|36.528.601
|% 4,15
|
|PSGYO
|6,36
|43.023.152
|% 0,79
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5863
|18,5913
|% 0,03
|
|Euro
|18,0539
|18,0634
|% 0,07
|
|Sterlin
|20,3486
|20,4506
|% 0,07
|
|Frank
|18,6302
|18,7424
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9302
|4,9549
|% -0,01
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|5,74
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,98
|
|Cumhuriyet
|6.675
|6.776
|-37,00
|
|Tam
|6.724
|6.780
|12,00
|
|Yarım
|3.276
|3.315
|6,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.658
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,34
|94,34
|0,05
|
Seans Raporu
11:05
daha fazla
-
11:20ISGSY
Yüzde -4.51 oranında düşüşle 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 116, 699 adet işlem
-
11:18MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 816, 417 adet işlem
-
11:18MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 816, 417 adet işlem
-
11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, SASA, VESTL
-
11:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ISCTR, KOZAL