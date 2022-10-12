***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.10.2022 16:17
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 24.887,44 % 0,001491 % 0,046117 % 3.093,205545
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071180
BIST
17:403.526
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -45,23
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.511
17:4018,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0006
|Açılış
|: 15,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:4018,0419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0096
|Açılış
|: 11,3646
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4570
|
18,1064
En Düşük
17,9715
17:40999,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,37
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:40
|SMRTG
|89,20
|232.137.912
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|91.488.145
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|87.807.357
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|68.275.230
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|201.600.636
|% 9,99
|
|MEGAP
|4,82
|20.504.878
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.504.878
|% -9,91
|
|RODRG
|30,44
|9.240.847
|% -9,13
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,88
|39.893.301
|% -7,33
|
|THYAO
|84,85
|5.839.874.061
|% 0,41
|
|PETKM
|14,72
|2.891.484.226
|% 1,17
|
|ASELS
|31,74
|2.811.630.362
|% -1,61
|
|SASA
|82,15
|2.622.744.404
|% -3,47
|
|YKBNK
|8,29
|2.090.965.062
|% -0,24
|
|EKGYO
|4,16
|1.681.337.901
|% -3,48
|
|YKBNK
|8,29
|2.090.965.062
|% -0,24
|
|ISCTR
|8,24
|2.077.187.582
|% -0,60
|
|PETKM
|14,72
|2.891.484.226
|% 1,17
|
|AKBNK
|12,90
|1.923.260.096
|% -1,23
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5811
|18,5842
|% 0,00
|
|Euro
|18,0338
|18,0419
|% -0,05
|
|Sterlin
|20,5037
|20,6065
|% 0,84
|
|Frank
|18,5563
|18,6681
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9306
|4,9553
|% -0,00
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,92
|
|Altın Gr.
|998
|998
|2,51
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.728
|6.787
|19,00
|
|Yarım
|3.278
|3.317
|8,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,71
|92,71
|-1,58
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55ISGSY
Yüzde -7.24 oranında düşüşle 10.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 608, 953 adet işlem
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17:52XU100
Endeks 3, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 56, 581.00 milyon TL de
-
17:52MAALT
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 256.20 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 138 adet işlem
-
17:51SAFKR
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 10.51 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 348, 087 adet işlem
-
17:50KTSKR
Yüzde -5.86 oranında düşüşle 37.56 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 901, 443 adet işlem