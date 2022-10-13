***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.10.2022 16:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 8.672,28 % 0,000827 % 0,005643 % 682,259649
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071650
BIST
17:143.562
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 44,12
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
17:1418,5802
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0153
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
17:1418,0053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0166
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,1431
En Düşük
17,9087
17:14985,41
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -13,38
|Açılış
|: 984,85
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler17:14
|KAPLM
|75,90
|24.051.639
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|4.472.276
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|205.765.646
|% 9,99
|
|YEOTK
|43,18
|117.304.316
|% 9,98
|
|GESAN
|114,60
|285.963.930
|% 9,98
|
|YBTAS
|31.275,00
|450.750
|% -10,00
|
|HUNER
|6,17
|834.999.043
|% -9,93
|
|RODRG
|28,44
|9.779.462
|% -8,02
|
|ROYAL
|4,88
|473.780
|% -7,05
|
|BRKO
|1,85
|384.652
|% -7,04
|
|THYAO
|87,75
|6.946.591.651
|% 3,11
|
|SASA
|86,20
|2.566.629.953
|% 5,25
|
|PETKM
|14,86
|2.225.625.978
|% 1,43
|
|AKBNK
|12,89
|1.985.397.091
|% -0,31
|
|ASELS
|31,12
|1.824.707.590
|% -1,58
|
|EKGYO
|4,12
|1.168.636.957
|% -0,48
|
|YKBNK
|8,27
|1.590.674.228
|% 0,85
|
|ISCTR
|8,21
|1.500.439.152
|% -0,48
|
|ODAS
|8,25
|1.361.509.759
|% 5,91
|
|DOHOL
|5,41
|886.559.802
|% 2,85
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5730
|18,5823
|% 0,09
|
|Euro
|17,9833
|17,9988
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,7507
|20,8548
|% 0,99
|
|Frank
|18,4194
|18,5303
|% -0,63
|
|Riyal
|4,9289
|4,9536
|% 0,07
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-23,91
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-13,66
|
|Cumhuriyet
|6.623
|6.723
|-82,00
|
|Tam
|6.660
|6.719
|-74,00
|
|Yarım
|3.245
|3.285
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.642
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,68
|18,70
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|-0,21
|
|B. Petrol
|92,33
|92,33
|-0,12
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29BERA
Yüzde 5.75 oranında artışla 21.32 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 499, 470 adet işlem
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 82 artarak (% 1.17 ) 3, 888
-
17:28XU100
Endeks 3, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 50, 496.00 milyon TL de
-
17:28KAPLM
Yüzde 9.49 oranında artışla 75.55 lira fiyatla işlem gören hissede 341, 657 adet işlem
-
17:27GZNMI
Yüzde 4.16 oranında artışla 33.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 424, 320 adet işlem