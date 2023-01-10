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***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

10.01.2023 10:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri


***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )

Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 8.059,47 % 0,000886 % 0,007436 % 839,403681
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.999,27 % 0,047534 % 0,001845 % 3,880572



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099204


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 53,00 1.306.012 % 100,00  
EUHOL 2,34 133.932.121 % 12,50  
YYAPI 2,76 30.169.420 % 0,00  
PEGYO 5,09 25.658.043 % 0,00  
OZSUB 15,61 19.043.739 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 18,7718 18,7854 % 0,08  
Euro 20,1478 20,1632 % 0,07  
Sterlin 22,7723 22,8865 % -0,07  
Frank 20,2892 20,4114 % 0,00  
Riyal 4,9838 5,0088 % 0,07  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.873 1.874 2,15  
Altın Gr. 1.130 1.130 1,46  
Cumhuriyet 7.644 7.760 57,00  
Tam 7.652 7.716 8,00  
Yarım 3.706 3.774 3,00  
Çeyrek 1.859 1.887 2,00  
Gümüş.Ons 23,59 23,63 -0,02  
Gümüş Gr. 14,23 14,25 -0,02  
B. Petrol 79,31 79,31 -0,34  
Seans Raporu 09:55
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