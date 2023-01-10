***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2023 10:00
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 8.059,47 % 0,000886 % 0,007436 % 839,403681
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.999,27 % 0,047534 % 0,001845 % 3,880572
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099204
BIST
09:555.169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -2,38
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.169
En Düşük
5.169
09:5518,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9100
|
18,7888
En Düşük
18,6015
09:5520,1641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0152
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1000
|
20,2406
En Düşük
19,9729
09:551.130,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.130,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler09:55
|AYES
|53,00
|1.306.012
|% 100,00
|
|EUHOL
|2,34
|133.932.121
|% 12,50
|
|YYAPI
|2,76
|30.169.420
|% 0,00
|
|PEGYO
|5,09
|25.658.043
|% 0,00
|
|OZSUB
|15,61
|19.043.739
|% 0,00
|
|YYAPI
|2,76
|30.169.420
|% 0,00
|
|PEGYO
|5,09
|25.658.043
|% 0,00
|
|PRDGS
|7,30
|181.861.117
|% 0,00
|
|OBASE
|22,26
|28.544.231
|% 0,00
|
|KORDS
|84,10
|270.010.565
|% 0,00
|
|THYAO
|138,40
|9.223.090.771
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% 0,00
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% 0,00
|
|ASELS
|59,10
|6.654.257.172
|% 0,00
|
|ENKAI
|34,26
|5.269.115.040
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,79
|8.517.696.709
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,73
|3.809.410.291
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,12
|3.651.975.897
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,84
|772.559.439
|% 0,00
|
|EREGL
|39,82
|8.050.251.391
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7718
|18,7854
|% 0,08
|
|Euro
|20,1478
|20,1632
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7723
|22,8865
|% -0,07
|
|Frank
|20,2892
|20,4114
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9838
|5,0088
|% 0,07
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,15
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,46
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.652
|7.716
|8,00
|
|Yarım
|3.706
|3.774
|3,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,23
|14,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|-0,34
|