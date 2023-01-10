***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2023 10:04
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 187.807,2 % 0,041547 % 0,08737 % 210,290993
T.IŞ BANKASI A.S. 211.288,47 % 0,010517 % 0,098294 % 934,622582
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099214
BIST
11:225.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -49,01
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.169
En Düşük
5.047
11:2218,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
11:2220,1710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0221
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
11:221.130,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,66
|Açılış
|: 1.130,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler11:20
|EUHOL
|2,36
|48.492.679
|% 13,46
|
|ARMDA
|236,50
|24.022.188
|% 10,00
|
|SDTTR
|51,50
|2.661.314
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|60.610.582
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|472.725
|% 9,93
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,34
|199.249.437
|% -8,95
|
|POLTK
|1.970,90
|25.398.823
|% -8,12
|
|EGGUB
|103,70
|45.147.034
|% -6,66
|
|THYAO
|137,10
|2.285.790.837
|% -0,94
|
|ASELS
|59,40
|2.033.642.329
|% 0,51
|
|EREGL
|39,90
|2.024.868.079
|% 0,20
|
|KRDMD
|18,90
|1.986.493.659
|% 0,59
|
|EKGYO
|8,86
|1.367.648.117
|% 1,49
|
|EKGYO
|8,86
|1.367.648.117
|% 1,49
|
|KRDMD
|18,90
|1.986.493.659
|% 0,59
|
|KATMR
|2,34
|199.249.437
|% -8,95
|
|YKBNK
|10,16
|720.138.872
|% 0,40
|
|GSRAY
|8,22
|471.206.537
|% 9,89
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7756
|18,7801
|% 0,05
|
|Euro
|20,1780
|20,1860
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7744
|22,8887
|% -0,06
|
|Frank
|20,3180
|20,4404
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9860
|5,0110
|% 0,11
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|1,83
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.131
|1,54
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.651
|7.712
|4,00
|
|Yarım
|3.717
|3.773
|2,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.886
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,14
|14,16
|-0,11
|
|B. Petrol
|79,19
|79,19
|-0,46
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35EGGUB
Yüzde -6.57 oranında düşüşle 103.80 lira fiyatla işlem gören hissede 444, 676 adet işlem
-
11:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 08 kaybederek (% -0.91 ) 5, 565
-
11:32
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, KRDMD
-
11:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, EREGL
-
11:32XU100
Endeks 5, 124 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 92 altında . İşlem hacmi 26, 900.00 milyon TL de