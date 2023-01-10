***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2023 12:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 104,5 % 0,001026 % 0,000065 % 6,383872
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099314
BIST
12:085.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -15,48
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
12:0818,7804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0098
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
12:0820,1753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0264
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
12:081.132,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,46
|Açılış
|: 1.132,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler12:08
|EUHOL
|2,32
|55.741.924
|% 11,54
|
|SDTTR
|51,50
|3.036.595
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.248.519
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|65.500.382
|% 9,98
|
|HKTM
|74,55
|61.313.216
|% 9,96
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,35
|236.499.831
|% -8,56
|
|EGGUB
|102,90
|67.542.191
|% -7,38
|
|POLTK
|1.991,90
|34.361.463
|% -7,14
|
|THYAO
|137,10
|3.012.410.833
|% -0,94
|
|ASELS
|59,50
|2.788.415.416
|% 0,68
|
|EREGL
|39,88
|2.712.484.747
|% 0,15
|
|KRDMD
|18,86
|2.349.768.818
|% 0,37
|
|EKGYO
|8,91
|1.950.965.983
|% 2,06
|
|EKGYO
|8,91
|1.950.965.983
|% 2,06
|
|KRDMD
|18,86
|2.349.768.818
|% 0,37
|
|YKBNK
|10,10
|1.037.141.397
|% -0,20
|
|KATMR
|2,35
|236.499.831
|% -8,56
|
|SKBNK
|2,85
|216.095.005
|% 0,35
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7756
|18,7804
|% 0,05
|
|Euro
|20,1642
|20,1753
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,7599
|22,8741
|% -0,12
|
|Frank
|20,3215
|20,4439
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,10
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,90
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,75
|
|Cumhuriyet
|7.626
|7.741
|-19,00
|
|Tam
|7.663
|7.720
|12,00
|
|Yarım
|3.723
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,21
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,18
|79,18
|-0,47
|
Seans Raporu
12:08
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12:23VERUS
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 121.00 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 232 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, AKBNK, BIMAS
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 84 kaybederek (% -0.52 ) 4, 556
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