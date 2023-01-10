***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2023 12:48
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 86,26 % 0,0008 % 0,000036 % 4,439621
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 71.685,16 % 0,084 % 0,029523 % 35,146029
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099330
BIST
12:425.156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -15,25
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
12:4218,7780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0074
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
12:4220,1883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0394
|Açılış
|: 20,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
12:421.132,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,57
|Açılış
|: 1.132,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler12:42
|EUHOL
|2,31
|60.115.186
|% 11,06
|
|SDTTR
|51,50
|3.221.325
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|24.258.925
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|100.693.696
|% 9,98
|
|HKTM
|74,55
|61.684.997
|% 9,96
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|KATMR
|2,35
|262.469.146
|% -8,56
|
|GOZDE
|23,92
|304.307.674
|% -8,00
|
|POLTK
|1.981,60
|36.113.854
|% -7,62
|
|THYAO
|137,30
|3.330.926.417
|% -0,79
|
|ASELS
|60,10
|3.142.508.410
|% 1,69
|
|EREGL
|39,92
|3.018.446.016
|% 0,25
|
|KRDMD
|18,87
|2.533.986.939
|% 0,43
|
|EKGYO
|8,92
|2.196.836.229
|% 2,18
|
|EKGYO
|8,92
|2.196.836.229
|% 2,18
|
|KRDMD
|18,87
|2.533.986.939
|% 0,43
|
|YKBNK
|10,05
|1.240.150.593
|% -0,69
|
|KATMR
|2,35
|262.469.146
|% -8,56
|
|SKBNK
|2,85
|261.088.553
|% 0,35
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7745
|18,7810
|% 0,06
|
|Euro
|20,1745
|20,1861
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,7926
|22,9069
|% 0,02
|
|Frank
|20,3303
|20,4527
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9857
|5,0107
|% 0,10
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,75
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.133
|3,61
|
|Cumhuriyet
|7.626
|7.741
|-19,00
|
|Tam
|7.663
|7.720
|12,00
|
|Yarım
|3.722
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,22
|14,25
|-0,02
|
|B. Petrol
|79,28
|79,28
|-0,37
|