***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2023 14:19
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 792.157,34 % 0,108023 % 0,149932 % 138,796203
T.IŞ BANKASI A.S. 28.755,9 % 0,000837 % 0,005443 % 649,96726
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099359
BIST
17:045.096
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -75,13
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
17:0418,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:0420,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0385
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:041.131,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,30
|Açılış
|: 1.131,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:04
|EUHOL
|2,33
|94.137.377
|% 12,02
|
|SDTTR
|51,50
|4.218.726
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|52.339.641
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.487.191
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.284.706
|% 10,00
|
|GOZDE
|23,40
|529.740.079
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.826.538
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|FLAP
|13,53
|202.086.142
|% -9,98
|
|BFREN
|4.635,00
|192.872.742
|% -9,95
|
|ASELS
|58,80
|5.948.784.616
|% -0,51
|
|THYAO
|135,20
|5.613.852.321
|% -2,31
|
|EREGL
|39,22
|5.580.303.262
|% -1,51
|
|KRDMD
|18,66
|4.441.149.929
|% -0,69
|
|KOZAL
|582,00
|3.680.690.721
|% -1,89
|
|EKGYO
|8,68
|3.507.565.539
|% -0,57
|
|YKBNK
|9,73
|3.076.865.788
|% -3,85
|
|KRDMD
|18,66
|4.441.149.929
|% -0,69
|
|SKBNK
|2,82
|477.879.449
|% -0,70
|
|AKBNK
|17,54
|2.727.932.645
|% -1,52
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7680
|18,7798
|% 0,05
|
|Euro
|20,1760
|20,1874
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,7389
|22,8529
|% -0,22
|
|Frank
|20,2558
|20,3778
|% -0,16
|
|Riyal
|4,9825
|5,0075
|% 0,04
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,22
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|1,10
|
|Cumhuriyet
|7.617
|7.732
|-28,00
|
|Tam
|7.653
|7.706
|-2,00
|
|Yarım
|3.718
|3.770
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.885
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,19
|14,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,94
|79,94
|0,29
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19MIATK
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 109.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 887, 880 adet işlem
-
17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -73, 39 kaybederek (% -1.31 ) 5, 543
-
17:17XU100
Endeks 5, 092 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 79, 004.00 milyon TL de
-
17:17EGEEN
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 5, 836.20 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 108 adet işlem
-
17:16KAREL
Yüzde -6.87 oranında düşüşle 17.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 167, 166 adet işlem