***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2023 14:27
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 299.278,27 % 0,041999 % 0,076361 % 181,815747
T.IŞ BANKASI A.S. 86.466,81 % 0,002521 % 0,022062 % 875,105823
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099366
BIST
17:155.115
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -56,31
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
17:1518,7784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:1520,1877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0388
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:151.132,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.132,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:15
|EUHOL
|2,32
|95.394.998
|% 11,54
|
|SDTTR
|51,50
|4.269.505
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.526.123
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.284.706
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|22.785.926
|% 9,99
|
|GOZDE
|23,40
|530.342.044
|% -10,00
|
|BFREN
|4.632,30
|195.788.402
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.863.220
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|FLAP
|13,53
|207.386.552
|% -9,98
|
|ASELS
|58,85
|6.062.616.808
|% -0,42
|
|THYAO
|135,40
|5.835.809.269
|% -2,17
|
|EREGL
|39,42
|5.788.396.037
|% -1,00
|
|KRDMD
|18,70
|4.578.056.312
|% -0,48
|
|KOZAL
|583,90
|3.780.674.383
|% -1,57
|
|EKGYO
|8,70
|3.557.871.211
|% -0,34
|
|YKBNK
|9,75
|3.223.505.164
|% -3,66
|
|KRDMD
|18,70
|4.578.056.312
|% -0,48
|
|SKBNK
|2,82
|487.564.882
|% -0,70
|
|AKBNK
|17,59
|2.820.267.674
|% -1,24
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7694
|18,7784
|% 0,04
|
|Euro
|20,1765
|20,1877
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,7552
|22,8693
|% -0,15
|
|Frank
|20,2793
|20,4015
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9842
|5,0092
|% 0,07
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|5,21
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|3,03
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.661
|7.719
|11,00
|
|Yarım
|3.721
|3.776
|5,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,27
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,36
|80,36
|0,71
|