***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.01.2023 14:41
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 54.594,25 % 0,036553 % 0,518 % 1.417,116707
T.IŞ BANKASI A.S. 2.373,16 % 0,000848 % 0,022517 % 2.653,815446
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099377
BIST
17:385.020
En Yüksek
|Değişim
|: -2,93%
|| -151,26
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.008
17:3818,7732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
17:3820,1584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
17:381.134,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,51
|Açılış
|: 1.134,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.134,91
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler17:35
|SDTTR
|51,50
|4.335.219
|% 10,00
|
|ULUFA
|7,15
|32.879.805
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|27.625.029
|% 10,00
|
|OZSUB
|17,17
|23.123.008
|% 9,99
|
|EYGYO
|20,06
|448.218.830
|% 9,98
|
|KONYA
|3.381,60
|154.229.576
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,40
|530.662.320
|% -10,00
|
|POLTK
|1.930,60
|51.870.942
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|EGGUB
|100,00
|165.505.393
|% -9,99
|
|THYAO
|133,00
|6.400.050.399
|% -3,90
|
|ASELS
|58,05
|6.338.465.066
|% -1,78
|
|EREGL
|38,66
|6.305.885.178
|% -2,91
|
|KRDMD
|18,37
|4.806.355.790
|% -2,24
|
|KOZAL
|567,00
|4.078.931.706
|% -4,42
|
|EKGYO
|8,54
|3.724.446.327
|% -2,18
|
|YKBNK
|9,66
|3.426.686.295
|% -4,55
|
|KRDMD
|18,37
|4.806.355.790
|% -2,24
|
|SKBNK
|2,80
|507.637.852
|% -1,41
|
|AKBNK
|17,28
|2.997.345.146
|% -2,98
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7691
|18,7769
|% 0,03
|
|Euro
|20,1576
|20,1679
|% 0,09
|
|Sterlin
|22,7974
|22,9118
|% 0,04
|
|Frank
|20,3019
|20,4242
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,09
|
|17:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|5,41
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|5,43
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.673
|7.740
|32,00
|
|Yarım
|3.727
|3.786
|15,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.893
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|0,03
|
|B. Petrol
|80,21
|80,21
|0,56
|
Seans Raporu
17:35
daha fazla
-
17:50VERUS
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 116.50 lira fiyatla işlem gören hissede 486, 922 adet işlem
-
17:49OZGYO
Yüzde -6.49 oranında düşüşle 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 038, 008 adet işlem
-
17:48KNFRT
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 13.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 010, 938 adet işlem
-
17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -96, 54 kaybederek (% -1.72 ) 5, 519
-
17:47XU100
Endeks 5, 071 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 93 altında . İşlem hacmi 84, 971.00 milyon TL de