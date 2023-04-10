***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
10.04.2023 14:13
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 37,96 % 0,000942 % 0,000018 % 1,938372
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 5.758,86 % 0,021 % 0,00277 % 13,190071
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135009
BIST
15:345.044
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 119,01
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:3419,2716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0348
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:3420,9430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0499
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9234
15:341.239,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,52
|Açılış
|: 1.239,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:34
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.563.147
|% 9,96
|
|GESAN
|81,75
|619.397.436
|% 9,95
|
|KAREL
|18,13
|110.160.923
|% 9,95
|
|DERHL
|5,35
|28.093.649
|% -6,63
|
|AVHOL
|19,52
|101.683.289
|% -6,51
|
|COSMO
|82,80
|5.969.997
|% -5,96
|
|ULUSE
|142,30
|74.585.792
|% -5,01
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,50
|3.837.443.367
|% 3,22
|
|KOZAL
|22,14
|2.179.596.746
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,13
|1.927.914.983
|% 6,58
|
|EREGL
|35,50
|1.715.694.267
|% 1,84
|
|ASTOR
|57,95
|1.459.398.232
|% 2,20
|
|EKGYO
|7,13
|1.927.914.983
|% 6,58
|
|KOZAL
|22,14
|2.179.596.746
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|373.683.811
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,00
|78.195.686
|% 3,09
|
|YKBNK
|9,90
|611.571.576
|% 2,17
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2646
|19,2716
|% 0,18
|
|Euro
|20,9229
|20,9430
|% -0,24
|
|Sterlin
|23,7856
|23,9048
|% -0,11
|
|Frank
|21,1338
|21,2612
|% -0,16
|
|Riyal
|5,1221
|5,1478
|% 0,19
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.000
|-8,14
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.239
|-3,63
|
|Cumhuriyet
|8.482
|8.611
|-14,00
|
|Tam
|8.525
|8.584
|21,00
|
|Yarım
|4.164
|4.200
|10,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,47
|15,49
|0,02
|
|B. Petrol
|85,26
|85,26
|0,14
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:48DERIM
Yüzde 7.29 oranında artışla 10.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 405, 732 adet işlem
-
15:47HEKTS
Yüzde 5.55 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 055, 982 adet işlem
-
15:45PKART
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.28 lira fiyatla işlem gören hissede 833, 388 adet işlem
-
15:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 110, 06 artarak (% 2.49 ) 4, 529
-
15:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BURCE, MARKA, GRNYO, BALAT, AZTEK, AKENR, KAREL, PKART, ZOREN, GESAN