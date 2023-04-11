***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.04.2023 15:37
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 341,43 % 0,000584 % 0,000206 % 35,176735
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 120.773,28 % 0,084016 % 0,072697 % 86,527016
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136294
BIST
16:085.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 9,05
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
16:0819,2885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0194
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
16:0821,0620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1318
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
16:081.238,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.238,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler16:06
|BRSAN
|105,60
|121.948.720
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|30.943.835
|% 10,00
|
|AYCES
|84,70
|20.449.403
|% 10,00
|
|AGESA
|29,64
|47.144.809
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|37.512.748
|% 9,94
|
|AVHOL
|17,14
|115.671.786
|% -9,22
|
|HEDEF
|24,24
|76.562.589
|% -7,69
|
|LIDER
|124,70
|111.732.221
|% -7,63
|
|VANGD
|6,93
|10.876.032
|% -7,48
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|GESAN
|84,15
|3.589.105.557
|% 2,94
|
|THYAO
|132,70
|3.569.555.370
|% -0,60
|
|KOZAL
|22,28
|2.636.695.759
|% 0,91
|
|EREGL
|36,00
|2.623.558.753
|% 0,33
|
|OYAKC
|35,14
|2.270.809.381
|% 2,15
|
|EKGYO
|7,26
|1.776.685.712
|% -0,41
|
|YKBNK
|10,04
|1.305.933.106
|% 0,70
|
|KOZAL
|22,28
|2.636.695.759
|% 0,91
|
|ZOREN
|5,16
|515.882.250
|% 5,74
|
|ISCTR
|12,08
|1.178.713.880
|% 0,17
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2852
|19,2905
|% 0,11
|
|Euro
|21,0501
|21,0580
|% 0,61
|
|Sterlin
|23,8962
|24,0160
|% 0,43
|
|Frank
|21,2247
|21,3525
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1256
|5,1513
|% 0,09
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|6,38
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|5,84
|
|Cumhuriyet
|8.474
|8.602
|24,00
|
|Tam
|8.525
|8.580
|1,00
|
|Yarım
|4.164
|4.198
|0,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.099
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|0,03
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,12
|
Seans Raporu
16:06
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16:22ALCAR
Yüzde 5.78 oranında artışla 486.90 lira fiyatla işlem gören hissede 69, 308 adet işlem
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16:20NATEN
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 147.20 lira fiyatla işlem gören hissede 248, 537 adet işlem
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16:19XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 7 kaybederek (% -0.19 ) 4, 570
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16:19
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RTALB, GLRYH, PRDGS, BRSAN, MARKA, EDIP, AGESA, AYCES
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16:19
PAGYO, PRDGS, KONYA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında