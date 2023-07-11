***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
11.07.2023 14:53
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 5.124.043,45 % 0,001529 % 0,036075 % 2.359,081793
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170399
BIST
'
17:056.359
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
|| 88,87
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
17:0526,1099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0213
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
17:0528,6848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0326
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
17:051.623,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.623,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler17:05
|IZINV
|39,16
|162.174.819
|% 10,00
|
|DESA
|15,07
|68.918.586
|% 10,00
|
|IDEAS
|41,80
|48.193.003
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|46.392.302
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|63.886.376
|% 9,99
|
|PRZMA
|33,84
|60.852.629
|% -10,00
|
|CANTE
|29,26
|1.178.450.115
|% -9,97
|
|PEGYO
|6,84
|120.744.219
|% -9,88
|
|EUKYO
|7,00
|4.086.495
|% -8,38
|
|IHAAS
|24,74
|200.435.609
|% -8,37
|
|THYAO
|216,30
|6.413.652.670
|% 0,79
|
|YKBNK
|13,70
|5.918.025.580
|% 5,47
|
|ASTOR
|81,45
|5.471.655.160
|% 0,25
|
|AKBNK
|21,84
|5.018.416.581
|% 6,54
|
|KOZAL
|29,28
|4.926.409.750
|% 2,88
|
|YKBNK
|13,70
|5.918.025.580
|% 5,47
|
|EKGYO
|8,42
|2.984.174.469
|% 0,48
|
|ISCTR
|14,62
|4.494.413.562
|% 4,50
|
|SKBNK
|2,99
|716.866.068
|% 3,46
|
|ADESE
|1,76
|434.018.884
|% -1,12
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1046
|26,1099
|% 0,08
|
|Euro
|28,6769
|28,6848
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,5784
|33,7468
|% 0,36
|
|Frank
|29,4675
|29,6450
|% 0,37
|
|Riyal
|6,9417
|6,9765
|% 0,09
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|7,50
|
|Altın Gr.
|1.621
|1.621
|5,78
|
|Cumhuriyet
|10.812
|10.976
|36,00
|
|Tam
|10.454
|10.648
|6,00
|
|Yarım
|5.227
|5.349
|4,00
|
|Çeyrek
|2.622
|2.674
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,41
|19,42
|0,00
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|0,56
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20MZHLD
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 504, 508 adet işlem
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 120, 38 artarak (% 1.75 ) 7, 010
-
17:19
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, IZINV, DESA
-
17:19GEREL
Yüzde 9.90 oranında artışla 27.30 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 634, 942 adet işlem
-
17:17YESIL
Yüzde 6.64 oranında artışla 6.10 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 235, 849 adet işlem