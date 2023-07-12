***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
12.07.2023 11:33
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 2,79 % 0,000594 % 0 % 0,026541
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170799
BIST
'
14:046.342
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -21,30
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.379
14:0426,1405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0471
|Açılış
|: 26,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
14:0428,8123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0757
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
28,8728
En Düşük
28,3967
14:041.626,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,76
|Açılış
|: 1.626,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.630,39
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler14:04
|VKING
|46,42
|66.401.769
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|40.637.815
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|7.399.983
|% 9,99
|
|TETMT
|391,30
|16.208.975
|% 9,98
|
|BAYRK
|6,83
|36.696.964
|% 9,98
|
|PRZMA
|30,46
|3.797.357
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|997.547.639
|% -9,97
|
|IHAAS
|22,26
|137.833.200
|% -8,40
|
|KENT
|173,10
|923.622
|% -8,17
|
|TERA
|24,74
|55.877.323
|% -6,29
|
|YKBNK
|13,89
|4.354.902.720
|% 1,98
|
|ISCTR
|14,71
|3.878.566.215
|% 1,31
|
|AKBNK
|22,82
|3.695.823.395
|% 4,30
|
|THYAO
|212,70
|3.524.823.229
|% -1,21
|
|ASTOR
|81,75
|2.988.493.024
|% 2,06
|
|YKBNK
|13,89
|4.354.902.720
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,51
|2.531.264.702
|% 1,19
|
|ISCTR
|14,71
|3.878.566.215
|% 1,31
|
|SKBNK
|2,99
|673.937.795
|% 0,34
|
|AKBNK
|22,82
|3.695.823.395
|% 4,30
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1339
|26,1405
|% 0,18
|
|Euro
|28,8037
|28,8123
|% 0,26
|
|Sterlin
|33,6724
|33,8413
|% 0,03
|
|Frank
|29,6506
|29,8293
|% 0,27
|
|Riyal
|6,9505
|6,9854
|% 0,14
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,30
|
|Altın Gr.
|1.626
|1.626
|3,64
|
|Cumhuriyet
|10.837
|11.000
|20,00
|
|Tam
|10.482
|10.670
|10,00
|
|Yarım
|5.241
|5.360
|5,00
|
|Çeyrek
|2.629
|2.680
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|19,44
|19,48
|0,05
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|0,02
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:19ALKA
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 28.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 466, 982 adet işlem
-
14:18IZINV
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 37.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 030, 754 adet işlem
-
14:17BURVA
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 64.60 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 640 adet işlem
-
14:16ALKA
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 28.68 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 464, 498 adet işlem
-
14:15XU100
Endeks 6, 336 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 42 altında . İşlem hacmi 68, 342.00 milyon TL de