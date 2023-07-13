***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2023 10:54
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 0 % 0 % 0 % 0
T.IŞ BANKASI A.S. 0 % 0 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171254
BIST
'
11:206.414
En Düşük
|Değişim
|: 1,13%
|| 71,97
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.424
11:2026,1523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0258
|Açılış
|: 26,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
11:2029,2172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1532
|Açılış
|: 29,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
11:201.649,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,19
|Açılış
|: 1.649,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,43
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler11:18
|MAALT
|489,60
|19.848.027
|% 10,00
|
|AYCES
|266,50
|27.367.461
|% 9,99
|
|TETMT
|430,40
|12.130.814
|% 9,99
|
|NETAS
|32,62
|49.517.559
|% 9,98
|
|BRKVY
|43,20
|35.751.367
|% 9,98
|
|AVHOL
|125,20
|3.996.634
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|1.295.979
|% -9,98
|
|CANTE
|23,92
|904.935.879
|% -9,94
|
|YAYLA
|7,95
|14.965.786
|% -6,47
|
|POLTK
|3.569,80
|8.154.218
|% -4,04
|
|ASTOR
|83,70
|2.471.973.284
|% 4,82
|
|THYAO
|213,10
|2.301.130.195
|% 1,04
|
|SISE
|48,34
|2.032.030.587
|% 3,51
|
|AKBNK
|23,80
|1.705.936.465
|% 3,03
|
|EUPWR
|137,90
|1.337.980.233
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,52
|981.963.229
|% 1,43
|
|IHLAS
|0,99
|94.610.034
|% -2,94
|
|YKBNK
|13,97
|1.097.150.991
|% 1,31
|
|ISCTR
|14,77
|1.125.952.070
|% 1,03
|
|AKBNK
|23,80
|1.705.936.465
|% 3,03
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1482
|26,1537
|% 0,10
|
|Euro
|29,2027
|29,2134
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,0222
|34,1928
|% 0,59
|
|Frank
|30,1842
|30,3660
|% 0,66
|
|Riyal
|6,9504
|6,9853
|% 0,13
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|3,68
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|6,32
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.622
|10.822
|-4,00
|
|Yarım
|5.311
|5.436
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.664
|2.718
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,26
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,38
|20,40
|0,13
|
|B. Petrol
|80,41
|80,41
|0,30
|
Seans Raporu
11:18
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11:33DESA
Yüzde 5.91 oranında artışla 17.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 561, 061 adet işlem
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11:32MARTI
Yüzde 8.36 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 264, 226 adet işlem
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11:31XU100
Endeks 6, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 32, 832.00 milyon TL de
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11:31NETAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 32.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 555, 745 adet işlem
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11:30ISYAT
Yüzde 9.87 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 196, 566 adet işlem