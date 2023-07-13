***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
13.07.2023 11:21
***ISP*** İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
T.IŞ BANKASI A.S. 49,08 % 0,000799 % 0,000023 % 2,819622
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171281
BIST
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15:366.390
En Düşük
|Değişim
|: 0,75%
|| 47,84
|Açılış
|: 6.355
|
|Önceki Kapanış
|: 6.342
|
6.348
En Yüksek
6.437
15:3626,1529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0264
|Açılış
|: 26,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2650
|
26,2346
En Düşük
26,0687
15:3629,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,1836
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,6556
En Düşük
29,0558
15:361.644,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,42
|Açılış
|: 1.644,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,04
|
1.651,58
En Düşük
1.640,19
BIST En Aktif Hisseler15:34
|EMKEL
|15,07
|120.234.031
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,94
|7.979.669
|% 10,00
|
|SMART
|11,11
|98.408.479
|% 10,00
|
|MAALT
|489,60
|21.747.675
|% 10,00
|
|MARKA
|9,47
|25.274.014
|% 9,99
|
|AVHOL
|125,20
|9.554.638
|% -9,99
|
|PRZMA
|27,42
|4.078.396
|% -9,98
|
|VKFYO
|39,94
|15.151.274
|% -9,96
|
|CANTE
|23,92
|2.566.078.738
|% -9,94
|
|ORMA
|67,30
|859.370
|% -7,11
|
|ASELS
|68,05
|7.767.251.119
|% 7,50
|
|ASTOR
|84,50
|6.330.260.111
|% 5,82
|
|YKBNK
|14,26
|4.917.221.124
|% 3,41
|
|THYAO
|210,70
|4.512.930.421
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,88
|4.226.461.316
|% 1,78
|
|YKBNK
|14,26
|4.917.221.124
|% 3,41
|
|EKGYO
|8,44
|2.850.705.455
|% 0,48
|
|ISCTR
|14,88
|4.226.461.316
|% 1,78
|
|SKBNK
|2,97
|617.166.258
|% 0,00
|
|AKBNK
|24,06
|3.661.470.962
|% 4,16
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1476
|26,1589
|% 0,12
|
|Euro
|29,2441
|29,2592
|% 0,67
|
|Sterlin
|34,0457
|34,2164
|% 0,66
|
|Frank
|30,1633
|30,3450
|% 0,59
|
|Riyal
|6,9490
|6,9838
|% 0,11
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,42
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|0,97
|
|Cumhuriyet
|10.982
|11.148
|26,00
|
|Tam
|10.602
|10.801
|-25,00
|
|Yarım
|5.301
|5.425
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.659
|2.713
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,33
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,44
|0,17
|
|B. Petrol
|80,11
|80,11
|0,00
|